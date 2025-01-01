9 листопада на Волині: гортаючи календар

9 листопада відзначає день народження начальниця управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луцькради(на фото).Також сьогодні святкують журналістка, відеооператор9 листопада іменини святкують чоловіки, яких нарекли Антон, Віктор, Дмитро, Іван, Ілля, Йосип, Костянтин, Олександр, Олексій, Семен, Тимофій, Федір.ВолиньPost вітає усіх, хто сьогодні святкує день народження, а також іменинників. Щиро зичимо міцного здоров'я, сімейної злагоди і професійних успіхів!9 листопада в Україні святкують Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва. Це свято вшановує тих, хто робить вагомий внесок у розвиток української культури, збереження традицій, народного мистецтва та духовної спадщини. Свято було започатковане для вшанування як професійних працівників культури, так і аматорів — людей, які вкладають свій час і таланти в народну творчість. Серед них — музиканти, художники, майстри декоративно-прикладного мистецтва, народні співаки та багато інших. Цей день є чудовою нагодою висловити вдячність всім, хто сприяє збереженню національної ідентичності України, адже культура і мистецтво відіграють важливу роль у формуванні самобутності та об’єднанні суспільства.У світі цього дня святкують День книги рекордів Гіннеса. Книгу рекордів створив британський інженер і власник пивоварні Х’ю Бівер. У листопаді 1951 року він відправився з друзями на полювання. Увечері в барі між чоловіками зав’язалася суперечка, яка з диких птахів найшвидша. Чоловіки переглянули кілька різних довідників, але відповіді не знайшли. Тоді Бівер вирішив створити книгу, в якій будуть зібрані всі рекорди. Назвав він її на честь своєї пивоварні. В даний час Книга рекордів Гіннеса є книгою з найбільшим тиражем із усіх книг, захищених авторським правом.На Волині цього дня у 1981 році померла поетеса Людмила Лежанська, а у 1994 році в автокатастрофі загинув митрополит Луцький і Волинський УПЦ КП Іоан (Боднарчук).9 листопада 2003-го року футболіст «Волині» Олег Федюков вийшов на гру зі столичною «Оболонню» у віці 39 років 10 місяців і 26 днів. На сьогодні це − четвертий показник серед «дідусів» української еліти. Олег Федюков є рекордсменом за кількістю матчів, проведених у складі «Волині». Зігравши за лучан 563 поєдинки, кремезний захисник доклав руку і до завоювання командою золота першості УРСР у 1989-му, і до виграшу нею турніру в першій українській лізі в 2002-му.