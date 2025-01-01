У центральному парку в грудні запрацює ковзанка: скільки будуть коштувати її відвідини





Як готують ковзанку



Льодову арену облаштовують поруч із атракціонами. Станом на 7 листопада тривають підготовчі роботи. Вже облаштували зону для переодягання, зробили борти для ковзанки, зараз займаються освітленням.



Точну дату відкриття поки назвати складно, розповів у коментарі Валерій Безпалий.



«Підготовка ковзанки — це складний процес, який потребує багато електроенергії, — пояснює він. — У воєнний час це особливо важливо через ризики блекаутів».



Ціни та графік



Ціни наразі формують, орієнтовна вартість послуги буде 300—350 грн (тут врахована оренда ковзанів). Катання — безлімітне.



Для тих, хто не вміє стояти на ковзанах, можна буде орендувати спеціальну фігуру-тримач. Година користування таким помічником коштуватиме орієнтовно 100 грн.



Знижки та пільги



Клієнтам, які приходитимуть зі своїми ковзанами, надаватимуть знижку на катання (поки ще не визначили, яку саме).



Для військових, які мають посвідчення УБД, а також для їхніх дружин та дітей, діятимуть 50% знижки.



Також за погодженням з міськрадою організатори хочуть передати близько 100 безплатних квитків для дітей із малозабезпечених сімей громади.



Орієнтовний графік



з 12:00 до 20:30 — у будні;



з 10:00 до 22:00 — у вихідні і святкові дні.



З якого віку можна скористатися ковзанкою



Вік необмежений. У прокаті будуть ковзани від 26 до 45 розміру.



«Щодо ковзанів можна не хвилюватися, ми маємо понад 300 пар взуття. Також є спеціальна установка, яка підточує ковзани, тому якість леза буде хорошою», — каже Валерій.



Майданчик буде розміром 30×19 м. При 15—20 см льоду одночасно кататися зможуть понад 40 людей.



Безпека під час тривог



Під час повітряної тривоги ковзанка не працюватиме, квитків не продаватимуть.



Людей, які перебуватимуть на льодовому майданчику у цей час, проситимуть вийти. Їм повернуть квиток, а після «відбою» вони зможуть кататися далі.



Додатково:



- працюватимуть і наявні у парку атракціони, а також поруч встановлять тимчасове колесо огляду;



- мають облаштувати місця для торгівлі гарячими напоями, глінтвейном тощо;



- фотозона та багато ілюмінацій;



- зона, де можна буде безплатно заряджати гаджети.



Кінцевого періоду, до якого працюватиме льодова арена, поки не визначили, все залежатиме від погодних умов. Але намагатимуться працювати якомога довше.



До слова, для локації передбачили потужний генератор, який дасть змогу працювати і під час вимкнення світла.



Також працюватиме охорона, яка стежитиме за поведінкою відвідувачів.



Наступного року розглядають можливість створити у парку і резиденцію Санти, зазначив Валерій Безпалий.



Організатори сподіваються, що ковзанка стане однією з головних зимових розваг Луцька.

