УПЦ МП продовжує судитися за Успенський собор у Володимирі





Ще восени 2024 року Господарський суд Волинської області ухвалив рішення про виселення релігійної громади УПЦ з Успенського собору у зв’язку з завершенням терміну оренди. Представники громади неодноразово оскаржували це рішення, подаючи апеляції до судів різних інстанцій.



Лише через рік, у вересні 2025, виконавча служба за підтримки поліції виконала рішення суду. Тоді ж спеціальна комісія описала майно, що перебувало в соборі.



Об’єкти нерухомого майна передали на баланс Державного історико-культурного заповідника «Стародавній Володимир», який перебуває в управлінні департаменту культури Волинської обласної військової адміністрації.



Натомість питання рухомого майна залишається неврегульованим. Представники Володимирської єпархії УПЦ МП заявляють, що не встигли забрати частину речей, зокрема ікони, кіоти та хрести. Ці предмети наразі перебувають на зберіганні у виконавчій службі та балансоутримувача.



«Чіткі заяви робити зарано. Потрібно з’ясувати, що саме належить релігійній громаді, а що є об’єктом культурної спадщини. Для цього зараз опрацьовується законна стратегія і методологія повернення майна», — пояснив у коментарі misto.media керівник заповідника «Стародавній Володимир» Володимир Пикалюк.



Скільки триватиме процес встановлення права власності, поки невідомо.



Нині релігійна громада УПЦ МП проводить богослужіння в каплиці Всіх Святих землі Волинської у Володимирі. Водночас громада через суд намагається скасувати рішення державного реєстратора про реєстрацію права власності на собор за Волинською ОВА та поновити своє право користування храмом.



«Громада УПЦ МП подала позов із вимогою скасувати реєстрацію права власності за Волинською обласною військовою адміністрацією та визнати своє право користування», — повідомила misto.media начальниця управління інформаційної та внутрішньої політики Волинської ОВА Каріна Мариневич.



Наразі собор опечатаний і перебуває під охороною.



Як стало відомо misto.media з власних джерел, віряни Православної Церкви України зверталися до обласної влади з проханням дозволити їм проводити богослужіння в храмі, однак це питання залишиться невирішеним доти, доки тривають юридичні процедури щодо майна.

