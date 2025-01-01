Прикордонна смуга Волині під контролем: перебування можливе тільки з дозволу

У прикордонній смузі на Волині діють суворі правила воєнного стану: перебування та проведення робіт можливі лише за дозволом ДПСУ. Громадяни повинні мати документи, а іноземцям потрібне окреме погодження. Поблизу кордону з Білоруссю існує мінна небезпека, тому всі дії необхідно завчасно узгоджувати з прикордонниками.Про це нагадали на сайті Волинської ОВА.Відповідно до чинного законодавства охорону державного кордону забезпечує Державна прикордонна служба України. Усі переміщення, перебування, проживання чи проведення робіт у прикордонній смузі (5 км від лінії держкордону) можливі лише за погодженням з підрозділами Волинського прикордонного загону.Це потрібно для гарантування безпеки, запобігання порушенням та недопущення несанкціонованих дій поблизу державного рубежу. В необхідних випадках ДПСУ може запроваджувати додаткові тимчасові обмеження на в’їзд у прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі.Для законного перебування в прикордонній зоні необхідно мати дозвіл, що видається органом ДПСУ – 6 прикордонним загоном (м. Луцьк, вул. Стрілецька, 6). Він чинний лише в межах Волинської області. Усі особи повинні мати при собі документ, що посвідчує особу. У період воєнного стану чоловіки віком від 18 до 60 років зобов’язані також мати військово-облікові документи (паперові чи електронні).Відповідно до Законів України «Про Державну прикордонну службу України» та про «Дорожній рух» уповноважені особи ДПСУ мають право зупиняти та оглядати транспортні засоби, а усі громадяни зобов’язані пред’являти відповідні документи на вимогу вповноважених представників влади.Іноземці або особи без громадянства допускаються до прикордонної смуги лише за окремим дозволом і з наявністю документів, що підтверджують законність перебування в Україні. Без погодження заборонено проводити будь-які роботи (будівництво, розкопки, дослідження, збір грибів та ягід тощо), масові або спортивні заходи, фото- і відеозйомку. Повідомлення про такі дії має бути надане заздалегідь – не пізніше ніж за 24 години.