Укрзалізниця пояснила, чому скасували потяг «Ковель – Рахів»





Про це Укрзалізниця повідомила у коментарі для



Йдеться про поїзд №233/234 «Київ – Рахів», до складу якого у Львові приєднувалася група безпересадкових вагонів сполученням «Ковель – Рахів (Ворохта)».



У компанії зазначили, що нині опрацьовують технічні та логістичні можливості відновлення курсування цих вагонів у складі інших поїздів.



Зазначили, якщо відповідне рішення буде ухвалено, інформацію про це завчасно оприлюднять на офіційних ресурсах «Укрзалізниці».



Нагадаємо, у 2024 році сполучення між Волинню та Карпатами було відновлене у грудні. Тоді Укрзалізниця запустила новий поїзд «Ковель – Рахів», яким можна було дістатися з Волині до Карпат. Поїзд вперше вирушив з Ковеля 15 грудня.



Він курсував щоденно та дозволяв зручно діставатися гірських курортів. Потяг проходив через Ковель, Ківерці, Луцьк, Рівне, Здолбунів, Красне, Львів, Ходорів, Івано-Франківськ, Делятин, Татарів, Ясіня, Рахів та інші туристичні точки, прибуваючи до Карпат у ранкові години.

