Нова епоха фентезі-романтики: гід із серії «Місто Півмісяця»





Сьогодні українські шанувальники творчості авторки можуть порадувати себе новими книгами «Місто Півмісяця», що стали свіжим витком у розвитку жанру. Авторка, яка вже відома серіями «Трон зі скла» і «Двір шипів і троянд», знову дивує: у новій колекції її всесвіт стає більш зрілим, атмосферним і насиченим.



Всесвіт Сари Дж. Маас: від ДШіТ до «Міста Півмісяця»

Авторка не боїться виходити за рамки звичного фентезі. Від чарівних королівств і палацових інтриг вона впевнено переходить до світу, де магія та технологія співіснують поруч і прекрасно доповнюють одна одну. Всі книги «Місто Півмісяця» занурюють у сучасний, наповнений чарами мегаполіс, де перевертні сусідять з людьми, ангели служать у спеціальних загонах, а стародавні сили пробуджуються в найнесподіваніших місцях. Це новий масштаб і ритм, які сподобаються любителям технологічного сучасного дорослого фентезі з яскравою картинкою й живим стилем.



Про що серія: світ, персонажі, сюжетна лінія

У центрі подій — дівчина Брайс Куінлан, наполовину фейрі, наполовину людина. Її життя не було особливо примітним, поки його не змінила особиста трагедія. Разом з Хантом Аталаром, грішним ангелом з похмурим минулим, вона виявляється залученою у розслідування, де на кону не тільки пошук істини, а й саме життя.



У цій історії авторка говорить про втрату, біль, вибір і, звичайно, кохання, але робить це з особливою повагою до читача. Все це є частиною фірмового стилю Маас, адже вона — справжній майстер емоційних діалогів, наповнених іскрою між героями, яку відчуваєш буквально шкірою. Не дивно, що всі, хто вирішив купити «Місто Півмісяця», повертаються за продовженням.





Серія підійде, якщо ви:



любите інші твори авторки: ACOTAR (A Court of Thorns and Roses, «Двір шипів і троянд») і TOG (Throne of Glass, «Трон зі скла»);

цінуєте продумані сучасні світи, наповнені магією;

шукаєте баланс між гостросюжетною історією та емоційною глибиною;

є шанувальником історій із сильними, але людяними героями.

Серія книг «Місто Півмісяця» дивує тим, як у ній тонко переплітаються емоційні моменти з екшеном, дружба — з небезпекою, а романтика — з почуттям реальності. Саме тому від них так складно відірватися.





«Місто Півмісяця»: в якій послідовності читати?

На сайті MEGOGO BOOKS доступні всі книги колекції:



1. «Дім Землі та Крові» (англійською мовою «House of Earth and Blood»).



2. «Дім Неба і Подиху» (House of Sky and Breath).



3. «Дім Полум'я та Тіні» (House of Flame and Shadow).



На сайті онлайн-книгарні доступні варіанти українською мовою та мовою оригіналу.



Кращі ціни на книги «Місто Півмісяця» у MEGOGO BOOKS

Сьогодні чудовий момент, щоб купити книги «Місто Півмісяця» на MEGOGO BOOKS — перевіреній онлайн-платформі з великим вибором книг на будь-який смак. На сайті представлено понад 16 000 видань, зібраних у понад 70 редакційних колекціях, наповнених як бестселерами, так і рідкісними унікальними виданнями.





Для передплатників MEGOGO доступна постійна знижка на книги 10%. Також тут проходять сезонні акції, що допомагають знайти вигідні ціни на книжки та поповнити колекцію улюбленими творами. Компанія відправляє книги з доставкою по Україні (у Київ, Львів та інші міста) всього за добу! Разом з цим доступна безкоштовна міжнародна доставка при замовленні від 2000 грн з можливістю отримати товар у 17 країнах Європи.



Загляньте на сайт і переконайтеся, що з MEGOGO BOOKS читати не тільки зручно, а й по-справжньому вигідно!





