Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 листопада





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ.



Вітер південно-східний, з переходом на південно-західний, 5-10 м/с.



Температура вночі 4-6° тепла, вдень 9-11° тепла.



Область



Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ.



Вночі та вранці у західній половині області туман. Вітер південно-східний, з переходом на південно-західний 5-10 м/с.



Температура вночі 2-7° тепла, вдень 7-12° тепла.

