Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 листопада
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 9 листопада.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Луцьк

Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ.

Вітер південно-східний, з переходом на південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-6° тепла, вдень 9-11° тепла.

Область

Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ.

Вночі та вранці у західній половині області туман. Вітер південно-східний, з переходом на південно-західний 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, вдень 7-12° тепла.

