Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 листопада
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 9 листопада.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ.
Вітер південно-східний, з переходом на південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 4-6° тепла, вдень 9-11° тепла.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ.
Вночі та вранці у західній половині області туман. Вітер південно-східний, з переходом на південно-західний 5-10 м/с.
Температура вночі 2-7° тепла, вдень 7-12° тепла.
