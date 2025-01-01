Орбан домігся від Трампа винятків із санкцій для поставок російської нафти і газу

Орбан домігся від Трампа винятків із санкцій для поставок російської нафти і газу
Угорщина продовжить отримувати російську нафту трубопроводом "Дружба". США зробили винятки із санкцій.

Як передає РБК-Україна, слова прем'єра УгорщиниВіктора Орбана наводить Magyar Nemzet.

Орбан на пресконференції за підсумками зустрічі з президентом США Дональдом Трампом розповів, що у Вашингтоні також відбулися переговори на рівні міністрів. Там обговорювали всі питання, які "важливі з точки зору Угорщини".

Він додав, що Угорщина отримала повне звільнення від санкцій для постачань газопроводом "Турецький потік" і нафтопроводом "Дружба" .

За словами прем'єра, також було досягнуто домовленості у сфері ядерної енергетики, тепер американська компанія Westinghouse приєднається до угорських ядерних проєктів, чого раніше не відбувалося.

Орбан наголосив, що "американська сторона зацікавлена в економічній стабільності Угорщини", тому вдалося створити нову систему американсько-угорського співробітництва.

Варто зауважити, що таке рішення Трампа є доволі суперечливим, оскільки раніше він різко критикував країни Європи за те, що вони продовжують купувати в Росії нафту та газ, "поки воюють з нею".


Візит Орбана до Вашингтона

Нагадаємо, прем'єр Угорщини Віктор Орбан 7 листопада відвідав Вашингтон після того, як США запровадили санкції проти російських нафтових компаній - "Лукойла" і "Роснефти".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Віктор Орбан, санкції, США
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку відкривають ресторан пива та емоцій Luchan Beer & Gastro. ФОТО
Ресторани збирають на FPV: у Луцьку представили ініціативу «Смачно, бо на дрони!»
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Нова епоха фентезі-романтики: гід із серії «Місто Півмісяця»
Сьогодні, 18:27
Орбан домігся від Трампа винятків із санкцій для поставок російської нафти і газу
Сьогодні, 18:12
Скільки коштує мед на ринку та у магазинах Луцька
Сьогодні, 17:15
Vodafone Україна починає тестувати перехід на 4G: перші випробування - у Ковелі
Сьогодні, 16:07
У Луцьку можуть розірвати договір щодо будинку Прайзлерів
Сьогодні, 15:13
Медіа
відео
1/8