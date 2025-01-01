Скільки коштує мед на ринку та у магазинах Луцька





На Завокзальному ринку вже тривалий час торгують медом та іншими продуктами бджільництва. Ціна за літрове відерце меду, що містить приблизно півтора кілограма, становить 200 гривень, а лісовий мед трохи дорожчий — 220 гривень. А півлітрове відеречко обійдеться у 100 гривень. Вартість у деякий продавців може відрізнятись, особливо на інших ринках.



На ринку зазначають, що мед користується стабільним попитом, особливо в осінньо-зимовий період, коли його активно купують для зміцнення імунітету, лікування застуди та як натуральний замінник цукру. Водночас гречаний мед не надто популярний — його залишилось вдосталь ще з минулого року.



У спеціалізованих магазинах для бджолярів представлений широкий вибір сортів: акацієвий, липовий, квітковий та інші, кожен із власною ціною та властивостями. Ціни там стартують від 165 гривень за кілограм, залежно від виду меду. У магазині на Завокзальному ринку також пропонують різні сорти: лісовий з акацією — 300 гривень за літр, гречаний — 270, а квітковий — 250 гривень за літр.

