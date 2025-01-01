У Луцьку можуть розірвати договір щодо будинку Прайзлерів

Роман Бондарук оцінив перспективу розвитку сфери гостинності у старому місті та розповів про хід виконання інвестиційного договору щодо будинку Прайзлерів.



На його думку, сьогодні в історичному кварталі катастрофічно бракує сфери гостинності.



«Історичний квартал — це не лише пам’ятки, це місце, де люди мають змогу залишитись, відпочити, відчути атмосферу міста.



Сам підхід до перетворення історичних будівель у готелі, ресторани чи культурні осередки — цілком природний.



У країнах, до прикладу Італії, де зосереджено найбільше пам’яток у світі, саме так і зберігають архітектурну спадщину — через життя в ній», - сказав Роман Бондарук.



Щодо будинку Прайзлерів, за словами депутата, нині діє державно-приватний договір про його реставрацію з перетворенням у готель. Проте умови договору наразі не виконуються.



«На засіданні профільної комісії ми заслухали начальника департаменту економіки — було встановлено, що інвестори порушили умови договору», - повідомив він.



Роман Бондарук зауважив, що, розуміючи обставини, у яких зараз перебуває країна, комісія запропонувала розробити чіткий фінансовий план на наступний рік і, якщо він не буде реалізований, ініціювати розірвання договору.



Відповідаючи на запитання, як може змінити старе місто поява готельно-ресторанного комплексу в історичній будівлі, депутат зазначив:



«Якщо все буде зроблено з повагою до архітектури, поява готельно-ресторанного комплексу може стати сигналом відродження.



Такі об’єкти не мають спотворювати середовище — навпаки, вони мають підкреслювати історичну красу, відновлювати автентичність, робити місто привабливим для гостей і комфортним для самих лучан.



Проблема не в ідеї, а в якості реалізації — у здатності бізнесу працювати делікатно з історією. У цьому плані Луцьку потрібно орієнтуватися на приклад Львова. У Львові кожен проєкт, який стосується історичної частини міста, проходить через архітектурний конкурс — це гарантія професійності й поваги до середовища».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В інтерв'ю виданню ВСН громадський діяч, депутат Луцької міської радиоцінив перспективу розвитку сфери гостинності у старому місті та розповів про хід виконання інвестиційного договору щодо будинку Прайзлерів.На його думку, сьогодні в історичному кварталі катастрофічно бракує сфери гостинності.«Історичний квартал — це не лише пам’ятки, це місце, де люди мають змогу залишитись, відпочити, відчути атмосферу міста.Сам підхід до перетворення історичних будівель у готелі, ресторани чи культурні осередки — цілком природний.У країнах, до прикладу Італії, де зосереджено найбільше пам’яток у світі, саме так і зберігають архітектурну спадщину — через життя в ній», - сказав Роман Бондарук.Щодо будинку Прайзлерів, за словами депутата, нині діє державно-приватний договір про його реставрацію з перетворенням у готель. Проте умови договору наразі не виконуються.«На засіданні профільної комісії ми заслухали начальника департаменту економіки — було встановлено, що інвестори порушили умови договору», - повідомив він.Роман Бондарук зауважив, що, розуміючи обставини, у яких зараз перебуває країна, комісія запропонувала розробити чіткий фінансовий план на наступний рік і, якщо він не буде реалізований, ініціювати розірвання договору.Відповідаючи на запитання, як може змінити старе місто поява готельно-ресторанного комплексу в історичній будівлі, депутат зазначив:«Якщо все буде зроблено з повагою до архітектури, поява готельно-ресторанного комплексу може стати сигналом відродження.Такі об’єкти не мають спотворювати середовище — навпаки, вони мають підкреслювати історичну красу, відновлювати автентичність, робити місто привабливим для гостей і комфортним для самих лучан.Проблема не в ідеї, а в якості реалізації — у здатності бізнесу працювати делікатно з історією. У цьому плані Луцьку потрібно орієнтуватися на приклад Львова. У Львові кожен проєкт, який стосується історичної частини міста, проходить через архітектурний конкурс — це гарантія професійності й поваги до середовища».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію