Вартість сезонних фруктів на Волині значно зросла: огляд цін



Як розповів Андрій Ткачук, здорожчання зумовлене погодними умовами та пов’язане з коливанням попиту і пропозиції на ринках області.



"Здорожчання сталося досить різне. Якщо говорити про індивідуальні господарства невеликих фермерів — це коливання попиту, пропозиції і відповідно формування цін з урахуванням цих факторів, тому що на ринку такої продукції не є достатня кількість", — сказав посадовець.



Ціни на одному з луцьких ринків



Оксана Купріда продає на ринку обліпиху, яку вирощує на десяти сотках землі. Ягоду господиня продає по 150 гривень за літр. Каже: збирати її важко, роблять це разом із чоловіком.



"Це ж ручний збір, прямо з дерева рветься. Важко, бо колючки є", — додає продавчиня.



Складно збирати і журавлину, говорить продавчиня Ніна Антончик, яка приїхала у Луцьку з села Карасин. Жінка продає ягоду по 200 гривень.



"Ходимо у болоті по купах, а там ходити дуже страшно. У мене ходить чоловік, бо я боюся. 200 — нормальна ціна. ЇЇ дорого приймали з болота", — сказала волинянка.



78-річна Галина Мусійчук з села Бокійма Рівненської області продає два сорти домашніх яблук. "Є по 35 яблука, а є по 40. Я думаю, що це не дорого. Якщо взяти мандарини, виноград, а воно все привозне, а це своє, натуральне", — ділиться жінка.



Зі слів продавчині Тетяни Гварамії, зараз на ринку є попит на усі сорти яблук та груш, покупців ціна не лякає.



"Яблука у нас Чернівецькі, — розповідає жінка. — І грушечка наша — лісова красуня, поки сама смачненька грушка. Ціна яблук по 50 гривень за кілограм. Поки стабільно, не дешевшає яблучко. Грушка — 70 гривень. Грушка остання вже немає на ринку, є вже другий сорт".



Довідково: за даними обласного управління статистики, за попередній місяць на споживчих ринках області найбільше здорожчало сало — на 14,5%. На другому місці — риба та продукти з неї, соняшникова олія (4,2%). Також збільшилися ціни на масло (4%), кисломолочну продукцію, молоко (2,4%), цукор (2%), сметану, макаронні вироби (1,6%), сири (1,3%), безалкогольні напої (1,2%), свинину, яловичину і телятину.

