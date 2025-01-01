Курс валют на 8 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:17
Національний банк встановив офіційний курс валют на суботу, 8 листопада. Долар додав 2 коп. Євро злетіло на 19 коп. Польський злотий додав 5 коп.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 42,08 (+2 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,52 (+19 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,40 (+5 коп.)
