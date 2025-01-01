Магнітні бурі: прогноз на 8 листопада

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 8 листопада 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

еомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

Сонячна активність продовжує залишатися високою через два потужні сонячні спалахи класу X — X1.8, які спричинили викиди корональної маси. Тож у суботу, 8 листопада, очікується потужна магнітна буря з К-індексом 6 (червоний рівень), яка буде відчутною для метеозалежних людей.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — лише орієнтовні.

