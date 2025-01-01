На Волині - нашестя зграй вовків та лисиць





Журналісти



З настанням осені ситуація щодо вовків дещо стабілізувалася. Сіроманці все ще трапляються на околицях, однак випадків нападів на людей чи худобу не зафіксовано.



«До селищної ради ніхто не звертався, думаю, якби щось трапилось — люди повідомили б. Хоча за чутками, ніби зграю вовків бачили. Тож сказати, що вони зникли, не можна.



Проблема є, просто зараз вона менш помітна», - зазначив для журналістів ВСН голова Турійської громади Олексій Безсмертний.



Попри це, мешканці сіл продовжують стикатися з іншою проблемою — лисицями. Ці тварини активно шукають їжу, заходять у господарства, а іноді поводяться агресивно. Особливу тривогу викликає ризик поширення сказу. У відповідь на це ветеринарні служби проводять вакцинацію диких тварин у лісах та на околицях.



«Була ситуація, коли лисиця йшла селом і кидалася на собак — скоріш за все, хвора. Ветеринарна служба розкидала приманки з вакциною, ймовірно, від сказу. Це трохи заспокоїло людей, бо видно, що робота ведеться», - розповів пан Олексій.



«Лисиці дошкуляють по-різному — буває, що просто гуляють селом, особливо біля пустих хат на околицях. Там вони гніздяться, риють нори й розмножуються. Нападів на людей я не зустрічав, але тварини заходять глибоко в населені пункти.



Відстріл тварин не дозволений, але проводиться вакцинація проти сказу. Добре, що ветеринарна служба активно зреагувала — ми співпрацюємо, показуємо місця, де може бути масове поширення», — зазначив Микола Калачук, голова Забродівської громади.



У міських районах, зокрема у Луцьку, ситуація також напружена, хоча причини інші. Мешканці потерпають від безпритульних собак, які часом поводяться агресивно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Навесні та влітку 2025 року мешканці багатьох сіл Волинської області повідомляли про появу хижаків поблизу людських осель. У деяких випадках вовки заходили на подвір’я, нападали на домашніх тварин, а подекуди навіть вступали в сутички з людьмиЖурналісти ВСН поспілкувалися з представниками громад у Волинській області, аби дізнатися, яка наразі ситуація з дикими тваринами.З настанням осені ситуація щодо вовків дещо стабілізувалася. Сіроманці все ще трапляються на околицях, однак випадків нападів на людей чи худобу не зафіксовано.«До селищної ради ніхто не звертався, думаю, якби щось трапилось — люди повідомили б. Хоча за чутками, ніби зграю вовків бачили. Тож сказати, що вони зникли, не можна.Проблема є, просто зараз вона менш помітна», - зазначив для журналістів ВСН голова Турійської громадиПопри це, мешканці сіл продовжують стикатися з іншою проблемою — лисицями. Ці тварини активно шукають їжу, заходять у господарства, а іноді поводяться агресивно. Особливу тривогу викликає ризик поширення сказу. У відповідь на це ветеринарні служби проводять вакцинацію диких тварин у лісах та на околицях.«Була ситуація, коли лисиця йшла селом і кидалася на собак — скоріш за все, хвора. Ветеринарна служба розкидала приманки з вакциною, ймовірно, від сказу. Це трохи заспокоїло людей, бо видно, що робота ведеться», - розповів пан Олексій.«Лисиці дошкуляють по-різному — буває, що просто гуляють селом, особливо біля пустих хат на околицях. Там вони гніздяться, риють нори й розмножуються. Нападів на людей я не зустрічав, але тварини заходять глибоко в населені пункти.Відстріл тварин не дозволений, але проводиться вакцинація проти сказу. Добре, що ветеринарна служба активно зреагувала — ми співпрацюємо, показуємо місця, де може бути масове поширення», — зазначив Микола Калачук, голова Забродівської громади.У міських районах, зокрема у Луцьку, ситуація також напружена, хоча причини інші. Мешканці потерпають від безпритульних собак, які часом поводяться агресивно.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію