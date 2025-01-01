Через технічний збій на кордоні з Польщею тимчасово не здійснюють пропуск громадян





Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон.



Поточна ситуація на пунктах пропуску



Виїзд з України:



Угринів - 10 авто



Грушів - 10 авто



Шегині - 10 авто



В’їзд в Україну:



Краківець - 40 авто



Шегині - 25 авто



Угринів - 10 авто

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через збій в роботі митної бази даних 8 листопада тимчасово не здійснюється оформлення громадян в обох напрямках. Подорожніх просять врахувати цю інформацію під час планування своєї подорожіПро це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон.Поточна ситуація на пунктах пропускуВиїзд з України:Угринів - 10 автоГрушів - 10 автоШегині - 10 автоВ’їзд в Україну:Краківець - 40 автоШегині - 25 автоУгринів - 10 авто

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію