Через технічний збій на кордоні з Польщею тимчасово не здійснюють пропуск громадян

Через збій в роботі митної бази даних 8 листопада тимчасово не здійснюється оформлення громадян в обох напрямках. Подорожніх просять врахувати цю інформацію під час планування своєї подорожі

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Поточна ситуація на пунктах пропуску

Виїзд з України:

Угринів - 10 авто

Грушів - 10 авто

Шегині - 10 авто

В’їзд в Україну:

Краківець - 40 авто

Шегині - 25 авто

Угринів - 10 авто

