Через технічний збій на кордоні з Польщею тимчасово не здійснюють пропуск громадян
Сьогодні, 14:08
Через збій в роботі митної бази даних 8 листопада тимчасово не здійснюється оформлення громадян в обох напрямках. Подорожніх просять врахувати цю інформацію під час планування своєї подорожі
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон.
Поточна ситуація на пунктах пропуску
Виїзд з України:
Угринів - 10 авто
Грушів - 10 авто
Шегині - 10 авто
В’їзд в Україну:
Краківець - 40 авто
Шегині - 25 авто
Угринів - 10 авто
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон.
Поточна ситуація на пунктах пропуску
Виїзд з України:
Угринів - 10 авто
Грушів - 10 авто
Шегині - 10 авто
В’їзд в Україну:
Краківець - 40 авто
Шегині - 25 авто
Угринів - 10 авто
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Через технічний збій на кордоні з Польщею тимчасово не здійснюють пропуск громадян
Сьогодні, 14:08
Вартість сезонних фруктів на Волині значно зросла: огляд цін
Сьогодні, 13:11
На Волині - нашестя зграй вовків та лисиць
Сьогодні, 12:16
Магнітні бурі: прогноз на 8 листопада
Сьогодні, 10:12