У центральному парку почали облаштовувати відкритий спортмайданчик
У Центральному парку культури та відпочинку, неподалік від головної алеї та колишнього кафе «Бригантина», тривають роботи з облаштування спортивного майданчика просто неба.

Зараз на території зняли шар бруківки. Там мають залити бетонну основу під поліуретанове покриття, на яке монтуватимуть тренажери, розповів у коментарі misto.media директор департаменту молоді та спорту Луцької міськради Володимир Захожий.

Що буде на майданчику

- 14 тренажерів;

- воркаут-комплекс;

- додаткове освітлення;

- планують встановити дві камери відеоспостереження.

Займатися на тренажерах зможе кожен охочий. Локацію обирали так, щоб майданчик був максимально доступний і для людей з інвалідністю: дистанція між тренажерами даватиме змогу проїхати на кріслі колісному, зазначив Захожий.

Стартували роботи на початку листопада. Завершити мають до кінця року.

Їхня вартість — понад 3 млн грн.

Тендер виграло ТзОВ «Міжнародна торгова компанія „Інтера“». Торги відбулися ще у жовтні, але через нюанси з вивченням документів роботи дещо затягнулися.

