У центральному парку почали облаштовувати відкритий спортмайданчик
Сьогодні, 08:20
У Центральному парку культури та відпочинку, неподалік від головної алеї та колишнього кафе «Бригантина», тривають роботи з облаштування спортивного майданчика просто неба.
Зараз на території зняли шар бруківки. Там мають залити бетонну основу під поліуретанове покриття, на яке монтуватимуть тренажери, розповів у коментарі misto.media директор департаменту молоді та спорту Луцької міськради Володимир Захожий.
Що буде на майданчику
- 14 тренажерів;
- воркаут-комплекс;
- додаткове освітлення;
- планують встановити дві камери відеоспостереження.
Займатися на тренажерах зможе кожен охочий. Локацію обирали так, щоб майданчик був максимально доступний і для людей з інвалідністю: дистанція між тренажерами даватиме змогу проїхати на кріслі колісному, зазначив Захожий.
Стартували роботи на початку листопада. Завершити мають до кінця року.
Їхня вартість — понад 3 млн грн.
Тендер виграло ТзОВ «Міжнародна торгова компанія „Інтера“». Торги відбулися ще у жовтні, але через нюанси з вивченням документів роботи дещо затягнулися.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Зараз на території зняли шар бруківки. Там мають залити бетонну основу під поліуретанове покриття, на яке монтуватимуть тренажери, розповів у коментарі misto.media директор департаменту молоді та спорту Луцької міськради Володимир Захожий.
Що буде на майданчику
- 14 тренажерів;
- воркаут-комплекс;
- додаткове освітлення;
- планують встановити дві камери відеоспостереження.
Займатися на тренажерах зможе кожен охочий. Локацію обирали так, щоб майданчик був максимально доступний і для людей з інвалідністю: дистанція між тренажерами даватиме змогу проїхати на кріслі колісному, зазначив Захожий.
Стартували роботи на початку листопада. Завершити мають до кінця року.
Їхня вартість — понад 3 млн грн.
Тендер виграло ТзОВ «Міжнародна торгова компанія „Інтера“». Торги відбулися ще у жовтні, але через нюанси з вивченням документів роботи дещо затягнулися.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У центральному парку почали облаштовувати відкритий спортмайданчик
Сьогодні, 08:20
В Україні різко здешевшали огірки: що стоїть за тенденцією
Сьогодні, 07:15
Як зберігати квасолю, щоб у ній не завелися жучки
Сьогодні, 05:17
Найдорожча оренда житла в Україні: де люди платять найбільше
Сьогодні, 03:11