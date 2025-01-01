У центральному парку почали облаштовувати відкритий спортмайданчик





Зараз на території зняли шар бруківки. Там мають залити бетонну основу під поліуретанове покриття, на яке монтуватимуть тренажери, розповів у коментарі Володимир Захожий.



Що буде на майданчику



- 14 тренажерів;



- воркаут-комплекс;



- додаткове освітлення;



- планують встановити дві камери відеоспостереження.



Займатися на тренажерах зможе кожен охочий. Локацію обирали так, щоб майданчик був максимально доступний і для людей з інвалідністю: дистанція між тренажерами даватиме змогу проїхати на кріслі колісному, зазначив Захожий.



Стартували роботи на початку листопада. Завершити мають до кінця року.



Їхня вартість — понад 3 млн грн.



Тендер виграло ТзОВ «Міжнародна торгова компанія „Інтера“». Торги відбулися ще у жовтні, але через нюанси з вивченням документів роботи дещо затягнулися.

