РФ масовано атакує енергетику України: Міненерго пояснило відключення світла
Сьогодні, 09:15
У низці областей України запроваджені аварійні відключення електроенергії через атаки ворога по енергетичній інфраструктурй України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра енергетики України Світлану Гринчук.
Міністр пообіцяла: щойно дозволить безпекова ситуація, рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, аби якомога швидше відновити електропостачання у регіонах.
За словами Гринчук, аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.
"Закликаю всіх та кожного зберігати спокій і стежити за офіційною інформацією. Попри плани ворога, Україна буде мати світло й тепло цієї зими", - наголосила голова Міненерго.
В яких областях почали екстрено вимикати світло
Як повідомлялось, у ніч на 8 листопада "Укренерго" дало вказівку про запровадження аварійних графіків відключення світла в Україні через черговий масований російський удар по енергетиці країни.
Через це графіки планових відключень наразі не діють, а електропостачання може перериватися у будь-який момент.
У переліку: Київ, Київська, Дніпропетровська, Черкаська та Кіровоградська області.
