РФ масовано атакує енергетику України: Міненерго пояснило відключення світла





Про це повідомляє Світлану Гринчук.



Міністр пообіцяла: щойно дозволить безпекова ситуація, рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, аби якомога швидше відновити електропостачання у регіонах.



За словами Гринчук, аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.



"Закликаю всіх та кожного зберігати спокій і стежити за офіційною інформацією. Попри плани ворога, Україна буде мати світло й тепло цієї зими", - наголосила голова Міненерго.



В яких областях почали екстрено вимикати світло

Як повідомлялось, у ніч на 8 листопада "Укренерго" дало вказівку про запровадження аварійних графіків відключення світла в Україні через черговий масований російський удар по енергетиці країни.



Через це графіки планових відключень наразі не діють, а електропостачання може перериватися у будь-який момент.



У переліку: Київ, Київська, Дніпропетровська, Черкаська та Кіровоградська області.

