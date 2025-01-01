Як зберігати квасолю, щоб у ній не завелися жучки





Чому в квасолі з’являються жучки



Насправді личинки шкідників потрапляють до бобів ще під час дозрівання на городі, коли самка зернівки відкладає яйця на стручки. Активний розвиток личинок починається за температури +10−12°C, і вони перетворюються на жучків приблизно за 35 днів.



Боротьба зі шкідниками — способи



Заморожуйте квасолю перед основним зберіганням на кілька днів, щоб знищити можливих шкідників та їхні личинки.



Додавайте до контейнерів лавровий лист або інші природні засоби, які відлякують комах.



Регулярно перевіряйте запаси квасолі та вчасно виявляйте ознаки наявності шкідників.



Якщо дотримуватися усіх правил, суха квасоля може зберігатися протягом 1–2 років. Основною умовою для тривалого зберігання є сухе, прохолодне місце з обмеженим доступом світла. Зберігання у герметичних контейнерах або скляних банках зі щільними кришками допомагає уникнути контакту з повітрям і вологою, що значно подовжує термін придатності квасолі.

