Найдорожча оренда житла в Україні: де люди платять найбільше





Про це повідомили аналітики компанії



Скільки українці витрачають на оренду



Найвищі ціни зафіксували в Ужгороді — у середньому 19 700 грн на місяць. За останні пів року оренда тут зросла на 5%.



На другому місці — Львів із показником 17 700 грн, що на 6% більше, ніж навесні. Київ замкнув трійку лідерів: середня ціна оренди — 17 000 грн, однак за останні місяці вона знизилася на 6%.



Найпомітніше зростання спостерігається в Івано-Франківську, де оренда подорожчала на 17% і нині сягає 16 000 грн.



Водночас найдешевше житло залишається у Харкові (4 500 грн), Запоріжжі (5 000 грн), Миколаєві (6 000 грн) та Сумах (6 500 грн). Тут вартість оренди або не змінюється, або навіть знижується.



У середньому мешканці України віддають на оренду від 20% до 76% своєї зарплати. Найбільше навантаження на бюджет спостерігається в Ужгороді, де 76% доходу орендарів іде на оплату житла.



У Львові та Івано-Франківську цей показник становить 64%, у Києві — 56%, а в Чернівцях — 51%. Натомість у східних регіонах співвідношення значно менше: Харків — 20%, Запоріжжя — 23%, Миколаїв — 29%.



Скільки років потрібно орендувати, щоб «викупити» квартиру



Інфографіка ЛУН показує, скільки років потрібно орендувати квартиру, аби її вартість дорівнювала сумі орендних платежів.



У середньому по Україні цей показник коливається від 8 до 17 років, залежно від міста.



У Харкові — 17,2 року. У Чернігові цей показник — 16,2 року (+28% за пів року), у Рівному — 16,9 року (+22%). У Києві 13,6 року, у Львові — 13,3 року, в Одесі — 15,8 року, в Івано-Франківську (8,6 року), а в Хмельницькому (11,8 року).





