8 листопада на Волині: гортаючи календар

Сьогодні день народження відзначає актор обласного музично-драматичного театру, військовий Дмитро Мельничук (на фото), журналіст Жанна Білоцька та ексдепутат Волинської обласної ради Костянтин Зінкевич.

За православним календарем 8 листопада святкують Собор архистратига Михаїла та інших небесних сил безплотних.

Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів.

Також 8 листопада - Міжнародний день КВН. У 1961-му році у надрах бурхливого студентського життя, виникла ініціатива створити справжній Клуб найвеселіших і найкмітливіших верств нашого суспільства - студентів. Вже в тому ж році, 8-го листопада на екранах Радянського Союзу у чорно-білому форматі вийшла в ефір перша телевізійна гра нового Клубу Веселих та Кмітливих.

