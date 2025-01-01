У луцькому парку планують встановити оглядове колесо





Встановити конструкцію мають до початку грудня, запрацювати воно має разом із ковзанкою, яку зараз облаштовують, розповів у коментарі Валерій Безпалий.



Розмістять його неподалік від майбутньої ковзанки і стоятиме воно у парку доти, поки не облаштують постійне.



Основу під нього вже почали готувати, зазначив Валерій Безпалий.



Нова конструкція буде 12 метрів заввишки, матиме близько 12 кабінок, в яких зможуть розміститися по 4 людини.



Ціну катання на колесі ще не сформували.



Перевозитимуть конструкцію із Кременчука.



Старе колесо, яке було у парку, демонтували, його не бажано реконструйовувати з питань безпеки. Тому вирішили облаштувати перевізне оглядове колесо, зазначив Валерій Безпалий.

