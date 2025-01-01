У луцькому парку планують встановити оглядове колесо

У Центральному парку культури та відпочинку ім. Лесі Українки неподалік від атракціонів планують облаштувати тимчасове пересувне колесо огляду.

Встановити конструкцію мають до початку грудня, запрацювати воно має разом із ковзанкою, яку зараз облаштовують, розповів у коментарі misto.media адміністратор центрального парку атракціонів Валерій Безпалий.

Розмістять його неподалік від майбутньої ковзанки і стоятиме воно у парку доти, поки не облаштують постійне.

Основу під нього вже почали готувати, зазначив Валерій Безпалий.

Нова конструкція буде 12 метрів заввишки, матиме близько 12 кабінок, в яких зможуть розміститися по 4 людини.

Ціну катання на колесі ще не сформували.

Перевозитимуть конструкцію із Кременчука.

Старе колесо, яке було у парку, демонтували, його не бажано реконструйовувати з питань безпеки. Тому вирішили облаштувати перевізне оглядове колесо, зазначив Валерій Безпалий.

