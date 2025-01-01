На МПП «Ягодин — Дорогуськ» суттєве сповільнення трафіку

На міжнародному автомобільному пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ" станом на обідню пору 7 листопада фіксували сповільнення трафіку серед автобусів і вантажівок в обох напрямках.Накопичення транспорту пов'язане з впровадженням на польській стороні нової біометричної системи перетину кордону Entry/Exit System (EES), повідомили у Волинській митниці.Від початку доби на ПП "Ягодин" оформили на в’їзд в Україну 142 вантажівки, на виїзд з України — 65. За даними митниці, це вдвічі менше, ніж передбачають міжурядові угоди. На в'їзд в Україну у польському "Дорогуську" сформувалася черга з 700 вантажівок."На виїзд з України алгоритми "єЧерги" постійно перераховують і відтерміновують час прибуття вантажів у пункт пропуску. Зараз там зареєструвалось 1358 ваговозів з товарами загальної групи, 263 — з агропродукцією, 1659 порожніх транспортних засобів", — зазначають у пресслужбі.У Волинській митниці зазначили: станом на 7 листопада найгірша ситуація склалася з автобусами рейсових міжнародних пасажирських перевезень."На дозвіл в’їхати до Польщі в "Ягодині" очікує 10 автобусів, давно оформлених українською стороною. Просимо врахувати цю інформацію про суттєве сповільнення руху через "Ягодин — Дорогуськ", — додали в пресслужбі.Із 3 листопада 2025 року усі, хто перетинатиме кордон через зазначені пункти пропуску з польського боку повинні пройти першу реєстрацію на терміналі самообслуговування або у працівника прикордонної варти. Це передбачає сканування паспорта та збір біометричних даних: фотографування та зняття відбитків пальців. Для дітей до 12 років відбитки не потрібні. Під час наступних в'їздів біометричні дані будуть звірятися з уже наявною цифровою інформацією Шенгену.Цифрова система EES дасть змогу автоматично реєструвати дані тих, хто в'їжджає в Шенгенську зону і виїжджає за її межі, зокрема біометричні дані: відбитки пальців і знімок обличчя. Влада країн ЄС матиме постійний доступ до персональних даних громадян третіх країн та історії їхніх поїздок, а також зможе контролювати, чи дотримуються ті дозволеного періоду перебування.25 квітня 2025 року комітет Європарламенту з громадянських свобод схвалив план поетапного запуску системи в’їзду-виїзду (EES) на зовнішніх кордонах Європейського Союзу. Відповідне рішення підтримали 54 євродепутати, 2 висловились проти, ще 10 утримались.