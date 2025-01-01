На Волині 8 листопада діятимуть графіки відключення світла

У суботу, 8 листопада, на території Волинської області для побутових споживачів вимикатимуть світло за графіками.Про це 7 листопада попередили у "Волиньобленерго".Графіки знеструмлень діятимуть з 08:00 до 21:00 в 11 підчергах:підчерга 1.1. – 18:00-21:00підчерга 1.2. – 18:00-21:00підчерга 2.1. – 14:00-18:00підчерга 2.2. – 14:30-18:00підчерга 3.1. – 18:00-19:00підчерга 4.1. – 16:00-17:00підчерга 4.2. – 14:30-18:00підчерга 5.1. – 11:00-14:30підчерга 5.2. – 11:00-14:30підчерга 6.1. – 08:00-11:00підчерга 6.2. – 08:00-11:00Переглянути інформацію про відключення світла за конкретною адресою у місті, селищі або селі можна на сайті "Волиньобленерго" або через Viber-бот.Також енергетики закликали споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання – вранці та ввечері, щоб допомогти знизити навантаження на систему.