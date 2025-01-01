На війні загинув Герой з Волині Сергій Ярощук





Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.



Житель Нововолинська загинув 4 листопада на Донеччині.





Дату та час прощання повідомлять згодом.



Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.

На війні загинув воїн Сергій Ярощук, 1979 року народження.Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.Житель Нововолинська загинув 4 листопада на Донеччині.Дату та час прощання повідомлять згодом.Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.

