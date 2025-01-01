На війні загинув Герой з Волині Сергій Ярощук

На війні загинув воїн Сергій Ярощук, 1979 року народження.

Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

Житель Нововолинська загинув 4 листопада на Донеччині.
Дату та час прощання повідомлять згодом.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.

