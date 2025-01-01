Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 листопада

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 листопада
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 8 листопада.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 8 листопада

Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 10-12° тепла.

Область

Мінлива хмарність. Без опадів. У північній половині вночі та вранці туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: погода, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку відкривають ресторан пива та емоцій Luchan Beer & Gastro. ФОТО
Ресторани збирають на FPV: у Луцьку представили ініціативу «Смачно, бо на дрони!»
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На війні загинув Герой з Волині Сергій Ярощук
Сьогодні, 21:15
Агресивна зграя собак тероризує вулицю Січову в Луцьку: мешканці б'ють на сполох
Сьогодні, 20:38
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 листопада
Сьогодні, 20:00
Випускниця Луцького техуніверситету служить у 14-ій бригаді
Сьогодні, 19:07
Проти України воюють громадяни 36 країн Африки, - глава МЗС
Сьогодні, 18:22
Медіа
відео
1/8