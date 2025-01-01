Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 листопада





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 8 листопада



Луцьк



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 10-12° тепла.



Область



Мінлива хмарність. Без опадів. У північній половині вночі та вранці туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 8 листопада.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 10-12° тепла.Мінлива хмарність. Без опадів. У північній половині вночі та вранці туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13° тепла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію