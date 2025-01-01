Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 листопада
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 8 листопада.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 8 листопада
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 10-12° тепла.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. У північній половині вночі та вранці туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13° тепла.
