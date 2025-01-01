Випускниця Луцького техуніверситету служить у 14-ій бригаді

Аліна зараз служить в одному з механізованих батальйонів 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. У військо дівчина прийшла після лікування злоякісної пухлини.



Історію захисниці 7 листопада розповіли на сторінці бригади, пише



Після завершення навчання вона отримала звання молодшого лейтенанта запасу. До початку повномасштабного вторгнення дівчина працювала менеджеркою в логістичній компанії.



Під час навчання на полігоні військовослужбовиця опановувала стрільбу, роботу з гранатометом, відпрацьовувала дії під час імітованих атак із безпілотників і навчальних боєприпасів.



"Одне з найприємніших відчуттів — коли стріляєш із гранатомета і влучаєш у ціль. І це після ранкової смуги перешкод — в амуніції, зі зброєю. Було важко, але ми знали: на фронті буде ще складніше. Інструктори пояснювали все дуже докладно, допомагали зрозуміти на практиці навіть найменші деталі. Тоді ще раз переконалася, що зробила правильний вибір", — пригадує навчання Аліна.



Після початку великої війни дівчина вирішила долучитися до війська. Перед тим їй довелося пройти лікування через злоякісну пухлину. Після операції та відновлення вона отримала підтвердження про успішне завершення лікування та приєдналася до Збройних сил.



"Я знала, куди йду й що мене чекає", — розповідає військовослужбовиця. — Щодня відчуваю підтримку родини, яка мною пишається. Вони знають: іншої Аліни не могло бути. Ще однією моєю опорою є старший брат, з яким ми приєдналися до війська одночасно. Зараз він служить на іншому напрямку", — каже дівчина.



У бригаді Аліна отримала перше офіцерське звання — лейтенанта.

