Чому жінки вирішують стати донорами яйцеклітин





Донорство як акт доброти

У більшості випадків рішення стати донором яйцеклітин народжується не спонтанно. Жінки, які проходять цей шлях, розповідають, що вперше дізналися про можливість допомогти безплідним парам через знайомих або з інтернету. Потім, довгі роздуми, сумніви, консультації з лікарями.



Оксана, 27 років, каже, що для неї це було усвідомлене рішення:

«Я бачила, як моя подруга страждала через безпліддя. Коли дізналася, що можна стати донором яйцеклітин і допомогти таким жінкам, не сумнівалась. Це не просто процедура, це можливість подарувати комусь шанс стати мамою».



Багато донорів зізнаються, що після участі в програмі їхнє ставлення до материнства, тіла і життя загалом змінилося. Вони відчувають гордість і вдячність за можливість стати частиною чийогось щастя.



Хто може стати донором

В Україні донором яйцеклітин може бути здорова жінка віком від 18 до 32 років, яка має власну дитину, не має хронічних чи спадкових захворювань і готова пройти медичне обстеження.



Перед участю у програмі жінка проходить низку аналізів — від гормонального профілю до генетичних тестів. Лікарі перевіряють загальний стан здоров’я, репродуктивну функцію, а також психологічну готовність до програми.



Важливо розуміти, що донорство відбувається анонімно. Особисті дані жінки не розголошуються, і вона не має жодних зобов’язань щодо майбутньої дитини.



Мотивація

Звичайно, фінансова складова відіграє роль, адже донори отримують грошову винагороду за участь у програмі. За посиланням можна дізнатись скільки платять донору яйцеклітини -



Катерина, 30 років, розповідає:

«Я виховую доньку сама. Донорство дало мені змогу не лише покращити фінансове становище, а й зробити щось хороше. Коли усвідомлюєш, що твоя участь допомогла іншій жінці відчути щастя материнства — це неймовірно».



Деякі жінки кажуть, що донорство стало для них певним життєвим уроком — можливістю краще зрозуміти власне тіло, переглянути цінності, відчути свою силу.



Як проходить процес

Після проходження медичного відбору донор бере участь у програмі стимуляції яєчників. Це процес, під час якого лікар контролює дозрівання кількох яйцеклітин. Потім під коротким наркозом проводиться пункція — безболісна процедура вилучення зрілих ооцитів.



Реабілітаційний період триває лише кілька днів, після чого жінка може повертатися до звичного життя. Водночас клініка забезпечує повну медичну підтримку, контроль стану здоров’я і гарантії безпеки.



Донорство — не лише про гроші

Сьогодні в Україні дедалі більше жінок беруть участь у програмах донорства не лише заради винагороди. Для них це спосіб зробити добру справу, підтримати тих, хто давно мріє про дитину, але не має біологічної можливості стати батьками.



«Це відчуття, що ти комусь подарувала життя, — безцінне», — каже Марія, 25 років. «Я не знаю, хто ці батьки, але десь зараз у когось народиться дитина, і, можливо, вони плакатимуть від щастя. І я частинка цього».



Безпечність і підтримка

В Україні програми донорства яйцеклітин регулюються законом, що гарантує права і захист донора. Клініки та агентства, які займаються цими програмами, працюють лише з перевіреними медичними центрами, дотримуються стандартів безпеки та етики.



Багато учасниць проходять донорські програми саме через спеціалізовані агентства, які забезпечують повний супровід — від консультацій до юридичної підтримки. Вони стежать, щоб жінка почувалася комфортно на кожному етапі, а її права були захищені.



Жінки, які змінюють долі

Донорство яйцеклітин — це не просто медична процедура. Це історії про співчуття, зрілість, людяність. Про жінок, які не побоялися зробити крок назустріч іншим.



Їхній вибір допомагає іншим парам реалізувати мрію про дитину, а самим донорам — відчути, що вони зробили щось справді важливе. Це не просто винагорода — це усвідомлення, що твоя участь може змінити чиєсь життя назавжди.



Якщо подивитися глибше, донорство яйцеклітин — це про віру в добро, у силу жіночої підтримки і в те, що одне серце може допомогти забитися іншому.





