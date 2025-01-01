«Приходьте, щоб разом сказати «Дякую!»: з полону повертається волинянин Віталій Глєбов
Сьогодні, 17:11
З російського полону повертається волинянин Віталій Глєбов.
Про це повідомили у Рожищенській міській раді.
"Запрошуємо зустріти нашого захисника, який три роки перебував у полоні і нарешті повертається додому. Йому дуже важлива наша підтримка!" - наголошують у громаді.
Коли: 9 листопада, неділя, орієнтовно 10:00– 10:30
Місце зустрічі: с. Рудня, вул. Центральна, 33.
"Приходьте, щоб разом сказати «Дякую!" - наголошують у громаді.
