«Приходьте, щоб разом сказати «Дякую!»: з полону повертається волинянин Віталій Глєбов

«Приходьте, щоб разом сказати «Дякую!»: з полону повертається волинянин Віталій Глєбов
З російського полону повертається волинянин Віталій Глєбов.

Про це повідомили у Рожищенській міській раді.

"Запрошуємо зустріти нашого захисника, який три роки перебував у полоні і нарешті повертається додому. Йому дуже важлива наша підтримка!" - наголошують у громаді.

Коли: 9 листопада, неділя, орієнтовно 10:00– 10:30

Місце зустрічі: с. Рудня, вул. Центральна, 33.

"Приходьте, щоб разом сказати «Дякую!" - наголошують у громаді.

Теги: волинянин, полон
