«Приходьте, щоб разом сказати «Дякую!»: з полону повертається волинянин Віталій Глєбов

Віталій Глєбов.



Про це повідомили у Рожищенській міській раді.



"Запрошуємо зустріти нашого захисника, який три роки перебував у полоні і нарешті повертається додому. Йому дуже важлива наша підтримка!" - наголошують у громаді.



Коли: 9 листопада, неділя, орієнтовно 10:00– 10:30



Місце зустрічі: с. Рудня, вул. Центральна, 33.



"Приходьте, щоб разом сказати «Дякую!" - наголошують у громаді.



