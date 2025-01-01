Десятки мільйонів з бюджету: як мама, свекруха і чоловік посадовиці доглядають волинські ліси

7 мільйонів гривень за обкошування дерев



Ківерцівське надлісництво навесні 2025 року провело закупівлю послуг по догляду за лісом. Мовляв, після численних реорганізацій в галузі, людей, які можуть просто покосити в лісі, не залишилось і доводиться залучати підрядників.



Зі слів лісничого Ківерцівського надлісництва Віталія Ксенюка, молоді посадки дерев принаймні тричі на рік треба вручну обкошувати.



«Щоб лісові культури не пропадали в молодому віці до 5-8 річного віку проводяться догляди. Видалення чагарників і високої трави. Якщо чесно, то воно трошки важкувато, зараз з людьми взагалі проблема», – розповів лісничий Ківерцівського надлісництва Віталій Ксенюк.



Вартість послуг оцінили, як під копірку



Щоб оцінити вартість послуг, перед тим, як оголошувати закупівлю, Ківерцівське надлісництво звернулися до трьох підприємиць: Надії Кушнір, Валентини Баран і Світлани Зелінської.



Двоє з них відповіли лісівникам в один день, а третя підприємиця зачекала і відписала наступного. Та найцікавіше, що усі жінки надали ідентичні комерційні пропозиції. Кожна оцінила свої послуги на суму 7 мільйонів 157 тисяч 500 гривень. Навіть описки у всіх трьох підприємиць були однакові.



Комерційні пропозиції підприємиць



«Я не бачила їхніх комерційних пропозицій, то нічого не скажу», – стверджує одна з підприємиць Світлана Зелінська.



Підряд отримала пенсіонерка



Одна з трьох жінок 65-річна Надія Кушнір зареєструвалася підприємицею лише кілька днів до того, як лісівники надіслали їй листа з запитом ціни послуг. Саме вона в підсумку й отримала підряд на понад 7 мільйонів гривень.



Щоб підтвердити досвід роботи учасниця закупівлі подала довідку про те, що один день працювала в «Розсаднику Данько», поблизу Луцька. Нібито доглядала там за плантацією новорічних ялинок.



Але власник розсадника Геннадій Данько не пам’ятає, щоб наймав для цих робіт підприємців.



«В нас такого не було, щоб хтось нам доглядав ялинки. Ми самі доглядаємо. Надію Кушнір я не пам’ятаю», – говорить Геннадій Данько.



У Маневичах, де мешкає Надія Кушнір, кажуть, що жінка багато років була на заробітках в Італії, а зараз, мовляв, перебуває на заслуженому відпочинку.



«Чим вона зараз займається? Та пенсіонерка, як ми. Гуляти із подругами щодня виходить, на лавці активна. Тако з жінками сидить. Вечорком сідають і в обід, говорять», – розповіла про сусідку пані Надія.



Вдома Надію Степанівну застати не вдалося, а за номером, який вона вказала, коли реєструвалася підприємицею, відповіла її представниця Олена Рибачук.



«Сьогодні вона в лікарню десь там поїхала чи куди. Але я вам можу більше за неї розказати, бо документально я все оформляю. Бізнес можна почати й у 80 років. Вона ж не ходить по лісу, а організувати людей це зовсім інше. Наймає людей, таких як я. Зараз не так легко на пенсію прожити», – розповіла жінка.



Своє пояснення того, що Надія Кушнір подалася в лісовий бізнес, мають її сусідки.



«Якщо подумати логічно, зять і дві дочки вони цим займаються. Але що вони роблять, що вони крутять, я не знаю», – розповіла сусідка Надії Кушнір.



Лісом займаються доньки й зять



Підприємиця Надія Кушнір, яка отримала підряд від держави на понад 7 мільйонів гривень, – це мама Лесі Романік і Оксани Баран.



Державне підприємство «Поліське лісове господарство» свого часу публікувало у Facebook фотографії своїх працівниць.



Оксана Баран у 2024 році подавала декларацію як начальниця відділу економіки, бухгалтерського обліку та фінансів державного підприємства «Поліське ЛГ», а її сестра Леся Романік декларувала доходи як провідна інженерка цього ж підприємства.



Доньки підприємиці Кушнір про те, що мама подалася в бізнес, говорять неохоче.



– Чи не вважаєте ви це конфліктом інтересів, що ваша мама і отримує підряди від Поліського лісового офісу, – запитуємо телефоном у Оксани Баран.



– Я в іншому надлісництві працюю, наскільки я знаю, чим там, де мама виграла тендер.



– Але ж ви є посадовою особою Поліського лісового офісу, який є замовником цих послуг, – уточнюємо.

Роман Баран

– Давайте офіційний запит і ми надамо вам всі відповіді, – відповіла бухгалтерка.



Леся Романік повідомила, що з 1 січня 2025 року не працює в лісовій галузі.



Лісовий підряд для свекрухи



Лісовий підряд від Ківерцівського надлісництва у 2025 році отримала і підприємиця Валентина Баран. Та сама, яка подавала аналогічну комерційну пропозицію разом із Надією Кушнір.



З’ясувалося, жінки між собою є свахами. І за збігом обставин саме до родичок лісівники звернулися, щоб оцінити вартість послуг.



Для вже згаданої бухгалтерки з лісової галузі Оксани Баран підприємиця Валентина Баран є свекрухою.



Про свою підприємницьку діяльність жінка чомусь говорить неохоче.



– Ви, як ФОП подавали свою комерційну пропозицію по догляду за Ківерцівськими лісами? – телефоном запитали ми у Валентини Баран



– І що?



– Було таке?



– Ні, не було. Нічого я не подавала. Вибачайте, я не можу говорити, – сказала підприємиця і поклала слухавку.



Бізнесом мами й тещі керує бувалий підприємець?



Ймовірно, не пам’ятає про свій бізнес пані Валентина тому, що його адмініструє син-підприємець Роман Баран, який раніше засвітився на оборудках, пов’язаних із лісовим господарством.



– Якщо є питання по моїй тещі, то я відповім. Якщо питання по мамі, то відповім по мамі. Це мої родичі, я можу за всіх відповідати, – каже Роман Баран.



– А вони самі за себе не можуть відповісти? – запитуємо у бізнесмена.



– Я маю доручення, я можу за них відповісти.

Іван Туревич і Оксана Баран садять ліс, фото: facebook/polisyalg

У 2014 році Романа Барана визначили винним у привласненні та розтраті грошей Державного підприємства «Поліське лісове господарство». У вироку Маневицького районного суду йдеться, що, очолюючи фірму «Арзу», він зобов’язався провести лісосічні роботи, але підробив документи, необхідні для робіт з підвищеною небезпекою. А потім – і підписи людей, яких нібито найняв для підряду.



«Обвинуваченим було складено три акти виконаних робіт, які стали підставою для перерахунку йому з Державного підприємства «Поліське лісове господарство» грошових коштів, які він отримав на власний рахунок та використав їх на власні потреби, а не на проведення лісосічних робіт», – йшлося у вироку Маневицького районного суду.



Підприємець тоді отримав умовний термін та потрапив під амністію. Але за кілька років його знову «спалили» на нечесній господарській діяльності. І знову вона була пов’язана із лісівниками.



У 2017 році Роман Баран продав через аукціон пожежний автомобіль для «Ратнеагролісу».



Антимонопольний комітет встановив, що на сторінку торгів Роман Баран і його конкурент заходили з IP-адреси замовника, тобто підприємства «Ратнеагроліс», а свої пропозиції подавали з однаковими помилками та описками. За змову на аукціоні Романа Барана оштрафували на 20 тисяч гривень.



Журналісти «Сили правди» намагалися зустрітися із підприємцем в Маневичах.



– Він на роботі, – каже сусідка Романа Барана.



– А де працює? – запитуємо.



– В лісгоспі.



– А в якому?



– В Маневицькому.



Насправді ж у Маневицькому надлісництві Роман Баран не працює, принаймні офіційно. Але, нагадаємо, бухгалтеркою там є його дружина Оксана Баран.

Іван Туревич

Роман Баран раніше отримував державні підряди від цього підприємства з ремонту автівок та постачання автозапчастин. А цього року, як і його мама з тещею, отримав замовлення на понад 4 мільйони гривень з вивезення та розвантаження деревини.



«Ми в лісі живемо, в Маневичах, тут в лісі всі працюють. Можна ліс рубати, можна його возити, можна косити, можна садити», – так Роман Баран прокоментував той факт, що уся родина отримує державні підряди.



А чи виконуються родичами лісові підряди?

Лісівники погодились продемонструвати журналістам «Сили правди», де та як Надія Кушнір і Валентина Баран садять і доглядають ліс.



Перша зобов’язалась доглянути понад 2 тисячі гектарів Ківерцівського надлісництва.



«Ківерцівське надлісництво – одне з найбільших, має майже 130 тисяч гектарів. Лісових культур дуже багато, за якими потрібно доглядати. Без підприємців цього ніхто не зможе зробити, бо штатних працівників в нас зараз немає», – каже директор Ківерцівського надлісництва Іван Туревич.



Журналістам показали дві ділянки по пів гектара, якими нібито опікується Надія Кушнір.



«Йде обкошування лісових культур від чагарників, від високої трави, щоб вони не глушили молоді культури і вони не пропали. Такі догляди треба проводити вручну, тричі на рік», – пояснює лісничий Ківерцівського надлісництва Віталій Ксенюк.

Ківерцівське надлісництво

На одну з ділянок лісівники привезли робочого із мотокосою. На запитання, хто його найняв, чоловік не зміг відповісти.



«Всім треба годувати сім’ю»



Іван Туревич, який очолює Ківерцівське надлісництво, свого часу працював разом із доньками підприємиці Надії Кушнір: Оксаною Баран і Лесею Романік. Колеги часто позували на фото разом.



–Чи не вважаєте, що це конфлікт інтересів замовляти послуги у мами своїх колежанок, – запитали ми в Івана Туревича.



– Не розумію, чому це має бути конфлікт інтересів, тому що Оксана Баран, наскільки мені відомо, працює в Маневицькому лісництві, а Кушнір Надія надає послуги іншому надлісництву, – каже посадовець. – Всім треба кормити сім’ю: хтось працює в надлісництві, хтось водієм автомобіля, хтось є ФОП. В кожного – своє бачення, як заробити на шматок хліба.



Зі слів посадовця, Надію Кушнір і Валентину Баран, які надають послуги на території його надлісництва, він особисто не знає, але знайомий із Романом Бараном, їхнім сином та зятем.



– Роман Баран теж надає послуги, – цікавимося в Івана Туревича. – Так. Їх якість вас влаштовує?



– Звісно. Він має техніку, має все.



– А як щодо кримінальної справи і судимості Романа Барана за розтрату державних коштів?



– Ну, я не знаю по кожному, я не можу надавати такі коментарі.

Леся Романік і Оксана Баран ФОТО: facebook.com/polisyalg

На нашу суб’єктивну думку ця історія схожа на схему виведення коштів із державного підприємства «Ліси України». Коли уся родина бухгалтерки отримує підряди. Мама Надія Кушнір обкошує ліс, свекруха Валентина Баран його садить, а чоловік Роман Баран возить. І усе це на десятки мільйонів гривень.

Віталій Ксенюк

