Волиняни віддали останню шану полеглому Герою Сергію Хомичу
Сьогодні, 15:01
У селі Полонка віддали останню шану полеглому Герою Сергію Хомичу.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Сьогодні, 7-го листопада, у храмі Різдва Пресвятої Богородиці села Полонка відбулося відспівування захисника України Сергія Хомича.
Сергій Вікторович Хомич (14.08.1987 року народження), загинув 15 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Гірник Донецької області.
Поховали Сергія Хомича на кладовищі села Полонка.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Сьогодні, 7-го листопада, у храмі Різдва Пресвятої Богородиці села Полонка відбулося відспівування захисника України Сергія Хомича.
Сергій Вікторович Хомич (14.08.1987 року народження), загинув 15 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Гірник Донецької області.
Поховали Сергія Хомича на кладовищі села Полонка.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волиняни віддали останню шану полеглому Герою Сергію Хомичу
Сьогодні, 15:01
На Волині мешканці під час прибирання території натрапили на вибухонебезпечний предмет
Сьогодні, 14:20
У селищі на Волині сьогодні проводитимуть навчальні стрільби: людей просять бути обачними
Сьогодні, 13:39
Аварію в Луцьку скоїв п’яний водій
Сьогодні, 13:01