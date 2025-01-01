Волиняни віддали останню шану полеглому Герою Сергію Хомичу

Сергію Хомичу.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



Сьогодні, 7-го листопада, у храмі Різдва Пресвятої Богородиці села Полонка відбулося відспівування захисника України Сергія Хомича.



Сергій Вікторович Хомич (14.08.1987 року народження), загинув 15 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Гірник Донецької області.



Поховали Сергія Хомича на кладовищі села Полонка.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





У селі Полонка віддали останню шану полеглому ГероюПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Сьогодні, 7-го листопада, у храмі Різдва Пресвятої Богородиці села Полонка відбулося відспівування захисника України Сергія Хомича.Сергій Вікторович Хомич (14.08.1987 року народження), загинув 15 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Гірник Донецької області.Поховали Сергія Хомича на кладовищі села Полонка.

