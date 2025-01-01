На Волині мешканці під час прибирання території натрапили на вибухонебезпечний предмет

На Волині під час упорядкування території мешканці натрапили на невідомий металевий предмет і одразу повідомили рятувальників.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

На місце виїхав офіцер-рятувальник Луцького району, який провів первинну ідентифікацію та встановив — знахідка є вибухонебезпечним предметом. Для подальшого знешкодження оперативно залучено піротехніків ДСНС Волині. Завдяки швидким і професійним діям офіцера вдалося запобігти можливій небезпеці для людей.

"Пам’ятайте алгоритм дій при виявленні підозрілих предметів:

Не підходьте!

Не торкайтесь!

Негайно телефонуйте 101 або 102!" - наголошують рятувальники.
Теги: Волинь, рятувальники, вибухонебезпечний пристрій
