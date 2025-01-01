На Волині мешканці під час прибирання території натрапили на вибухонебезпечний предмет





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



На місце виїхав офіцер-рятувальник Луцького району, який провів первинну ідентифікацію та встановив — знахідка є вибухонебезпечним предметом. Для подальшого знешкодження оперативно залучено піротехніків ДСНС Волині. Завдяки швидким і професійним діям офіцера вдалося запобігти можливій небезпеці для людей.



"Пам’ятайте алгоритм дій при виявленні підозрілих предметів:



Не підходьте!



Не торкайтесь!



Негайно телефонуйте 101 або 102!" - наголошують рятувальники.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині під час упорядкування території мешканці натрапили на невідомий металевий предмет і одразу повідомили рятувальників.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.На місце виїхав офіцер-рятувальник Луцького району, який провів первинну ідентифікацію та встановив — знахідка є вибухонебезпечним предметом. Для подальшого знешкодження оперативно залучено піротехніків ДСНС Волині. Завдяки швидким і професійним діям офіцера вдалося запобігти можливій небезпеці для людей."Пам’ятайте алгоритм дій при виявленні підозрілих предметів:Не підходьте!Не торкайтесь!Негайно телефонуйте 101 або 102!" - наголошують рятувальники.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію