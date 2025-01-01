У селищі на Волині сьогодні проводитимуть навчальні стрільби: людей просять бути обачними
Сьогодні, 13:39
Сьогодні, 7 листопада 2025 року, на території селища Маневичі будуть проводитися навчальні стрільби з використанням різного виду зброї.
Про це повідомили у громаді.
"Закликаємо громадян зберігати спокій, бути обачними і дотримуватись правил безпеки", - йдеться в повідомленні.
