Аварію в Луцьку скоїв п’яний водій

Винуватцем дорожньо-транспортної пригоди, що сталася вчора, 6 листопада, в Луцьку, виявився водій у стані алкогольного сп’яніння.Про це у телеграмі повідомила патрульна поліція Волинської області.Учора патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участю двох автомобілів.З’ясувалося, що водій автомобіля KIA, рухаючись заднім ходом, допустив наїзд на інше авто KIA. На щастя, унаслідок автопригоди ніхто не постраждав, транспортні засоби отримали механічні пошкодження.Під час спілкування з водієм, який здійснив ДТП, інспектори помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Пройти огляд у встановленому законом порядку чоловік категорично відмовився.На порушника поліцейські склали адміністративні матеріали за:• ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП);• ч.1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП.