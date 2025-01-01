На війні загинув нацгвардієць Анатолій Кравчук із Луцька
Сьогодні, 12:18
Сумна звістка надійшла до Луцької громади – у бою біля Покровська обірвалося життя бійця Нацгвардії Анатолія Кравчука.
Про це у телеграмі повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
«На жаль, маємо ще одну втрату. Кравчук Анатолій Васильович, 29.07.1972 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини Національної гвардії України на посаду авіаційного механіка відділення управління командира батареї мінометної батареї (120мм) 2 батальйону оперативного призначення», - зазначив мер Луцька.
Старший солдат Анатолій Кравчук загинув 3 листопада 2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Покровськ Донецької області.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять, честь та шана Герою!» - додав Ігор Поліщук.
