Звірства орди вразили: у волинській бригаді ЗСУ служить колишня обліковиця

У цивільному житті Тетяна Дукаревич працювала у Миколаївському морському торговельному порту. Спочатку була вагарем, згодом обліковцем.

Нині ж вона служить діловодом у волинській 100-й окремій механізованій бригаді, повідомляє військова частина у фейсбуці.

У перші ж дні повномасштабного вторгнення її рідний Миколаїв перетворився на прифронтове місто – ворог дійшов практично до міських околиць.

Навала здичавілих ординців і героїзм захисників України справили на Тетяну дуже сильне враження. Зрозумівши, що треба змінювати щось і в собі, жінка ухвалила рішення повністю перейти у спілкуванні на українську мову.

А наприкінці червня 2024 року миколаївка зважилася на новий крок – стала до лав нашої 100 омбр.
Вже майже півтора року Тетяна служить на посаді діловода:

– Так, я безпосередньо не перебуваю на полі бою. Але свідома того, що роблю важливу справу. Кожен документ має бути вивірений до дрібниць – від цього в подальшому залежатиме той таки соціальний захист моїх побратимів і посестер, – розмірковує військовослужбовиця «Сталевої Сотки».

Емоційною віддушиною для Тетяни є дистанційне спілкування з найдорожчими людьми: мамою Світланою Юріївною, яка живе в Миколаєві, та донечкою Аліною.
Варто підкреслити, що 16-річна донька є справжнісінькою маминою гордістю. Дівчина серйозно займається стрибками на акробатичній доріжці, а цьогоріч ще й стала першокурсницею університетського коледжу у Львові, де студіює правознавство.

До речі, мама вирішила не відставати від доньки і цьогоріч теж стала студенткою-першокурсницею, вступивши до Миколаївської філії Європейського університету на спеціальність «менеджмент». Тож пізніми вечорами, нарешті давши раду силі-силенній щоденних службових обов’язків, Тетяна ще й береться за штудіювання конспектів.

– Задають багато. Але вчитися справді цікаво, особливо мені подобається курс «Ділової українська мова», – розповідає студентка у військовому однострої.
Тетяна Дукаревич запевняє, що жодного разу не пошкодувала про своє рішення стати до лав ЗСУ:

– Нашій державі зараз доволі важко, адже ворог просто навісніє, намагаючись досягти хоча б якогось результату на полі бою. Але згуртованість та наполегливість українців зроблять свою справу – окупанти неодмінно одержать грандіозного лупня!

