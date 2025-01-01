Волинянка з позивним «Бабуля», яка має трьох онуків, служить у війську

Вікторія понад 30 років пропрацювала на посаді маніпуляційної медсестри у Ковельській міській дитячій поліклініці. Від початку повномасштабного вторгнення жінка пішла на службу у 100 бригаду, де їй дали позивний "Бабуля".



Як розповіла військовослужбовиця цим позивним пишається, адже має трьох внуків, один із них народився у сина, який теж служить у війську. Історію "Бабулі" 14 жовтня розповіли у 100 ОМБр, пише



"Позивний "Бабуля" мала від початків служби. В мене було двоє внуків Акім та Андрій, а 4 місяці тому народився ще один — Матвій. Я справжня бабуся відразу трьох славних козачат і неабияк тим пишаюся" – каже бійчиня 100 ОМБр.



Вікторія — мама чотирьох дітей — трьох доньок та сина. Він став на захист України у перший день повномасштабного вторгнення, а вона 8 березня 2022 року. До війська йшла як медик, але вільної посади в батальйоні за цим напрямком вже не було. Натомість була посада діловода батальйонної служби пально-мастильних матеріалів, на яку вона погодилася.



Вікторія народилася на Уралі і до п’ятирічного віку жила там. Потім родина переїхала до Володимира.



"Я виросла на Волині, тут моя земля, тут мої діти народилися. А щодо російського походження навчилася жартувати: мовляв, я неначе Мауглі — виросла у вашій зграї і маю ваш менталітет", — каже жінка.

Маючи за плечима понад три з половиною роки служби у війську під час війни, пані сержант, каже, що зберігає оптимістичний настрій. Хоча й після перемоги Україні легко не буде, бо поряд Росія, проте українці та військо стануть сильнішими та згуртованішими, каже Вікторія.



Що відомо про бойовий шлях 100 механізованої бригади



У квітні 2023-го бійців 100-ї бригади передислокували для виконання бойових завдань на сході. З весни 2023-го військові бригади неодноразово звітували про успіхи на передовій і знищення російського озброєння, техніки та особового складу. У червні бригада відзначила на передовій п'яту річницю від дня створення.



За час боїв на сході, кажуть військові, волинські бійці не здали жодної позиції. В липні 2023 президент України Володимир Зеленський вручив 100-й Окремій бригаді Тероборони Волині відзнаку "За мужність та відвагу".



Восени 2023-го 51-й окремий Камінь-Каширський батальйон бригади підсилили танковим підрозділом. Наприкінці березня 2024-го 100 окрему бригаду територіальної оборони офіційно реорганізували в 100 окрему механізовану бригаду. Таке рішення ухвалило Командування Збройних сил України.



У квітні 2024-го підрозділи 100 механізованої бригади приступили до виконання бойових завдань на Донецькому напрямку. Після цього в червні цього року бійці "Сталевої сотки" повернулися з передової на відновлення. З серпня 2024 року 100 ОМБр знову повернулася до виконання бойових завдань на східній ділянці фронту.

