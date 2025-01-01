Судять чиновницю ГУ Держгеокадастру, яка «передала» у приватну власність гектар «Гнідавського болота» у Луцьку

Шкода державі на понад 600 тисяч гривень - на Волині судять чиновницю ГУ Держгеокадастру.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Волинської області скерували до суду обвинувальний акт щодо колишньої заступниці начальника Головного управління Держгеокадастру у Волинській області за фактом вчинення зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).Встановлено, що у 2017 році чиновниця, яка нині обіймає керівну посаду в одному з обласних управлінь Держгеокадастру в Україні, реалізувала оборудку із протиправної передачі у приватну власність земельної ділянки площею 1 га на території Боратинської сільської ради Луцького району в межах загальнозоологічного заказника «Гнідавське болото».Унаслідок цих незаконних дій державі спричинено шкоду на понад 600 тисяч гривень.Зауважимо, що після незаконної передачі у приватну власність ділянка була продана іншому покупцю. Нині вживаються заходи задля її повернення у державну власність.