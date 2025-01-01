Грип, ГРВІ та COVID-19: яка ситуація на Волині





Захворюваність у Волинській області перебуває на низькому рівні та є меншою визначеного епідемічного порогу на 11%. Про це 14 жовтня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб, пише



Кількість хворих на COVID-19 зменшилася на 47% у порівнянні з минулим тижнем — 84 хворих проти 114. Діти становлять 65% від загальної кількості тих, хто захворіли.



За тиждень госпіталізували 84 людини, серед яких 67% – діти. З COVID-19 госпіталізували 13 людей, зокрема, 8 дітей. Смертельних випадків не зареєстрували.



Від початку епідсезону проти грипу вакцинували орієнтовно 800 волинян, зокрема 50% – із груп медичного та епідемічного ризику.



Протягом минулого тижня біологічний матеріал надійшов від 95 людей з ознаками ГРВІ, у 16% з них виявили коронавірус. В області циркулюють штами COVID-19, парагрип та риновірус.



Довідково: з 29 вересня в Україні розпочався епідемічний сезон захворюваності на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції. Він триватиме до 17 травня наступного року.

