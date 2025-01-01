Волинські синоптики прогнозують заморозки у найближчі дві доби





Про це розповіла Леся Пасічник.



"Можливі прояснення вночі і вранці, що також буде сприяти зниженню температури. І оскільки зазвичай температура на ґрунті нижча, ніж в повітрі на 2-4°, тому ми прогнозуємо заморозки поки на ґрунті. Якщо фермери зібрали не весь урожай, то це може зашкодити." — розповіла синоптикиня.



Через заморозки на Волині оголошено жовтий рівень небезпечності. Зі слів Лесі Пасічник, 15 і 16 жовтня на Волині та в Луцьку очікується вночі до 0-5° тепла, вдень — 7-12° тепла.

