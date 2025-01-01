Волинські синоптики прогнозують заморозки у найближчі дві доби

Волинські синоптики прогнозують заморозки у найближчі дві доби
Уночі та вранці 15 та 16 жовтня на Волині очікується зниження температури на ґрунті від 0 до -3°. Заморозки прогнозують у північних районах області.

Про це розповіла Суспільному 14 жовтня чергова синоптикиня обласного центру з гідрометеорології Леся Пасічник.

"Можливі прояснення вночі і вранці, що також буде сприяти зниженню температури. І оскільки зазвичай температура на ґрунті нижча, ніж в повітрі на 2-4°, тому ми прогнозуємо заморозки поки на ґрунті. Якщо фермери зібрали не весь урожай, то це може зашкодити." — розповіла синоптикиня.

Через заморозки на Волині оголошено жовтий рівень небезпечності. Зі слів Лесі Пасічник, 15 і 16 жовтня на Волині та в Луцьку очікується вночі до 0-5° тепла, вдень — 7-12° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, заморозки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські синоптики прогнозують заморозки у найближчі дві доби
Сьогодні, 14:44
США зможуть передати Україні лише 20-50 ракет Tomahawk, – Financial Times
Сьогодні, 14:10
Віддав життя за рідну землю Герой з Волині Олександр Пальшин
Сьогодні, 13:35
У Луцьку оштрафували військового ТЦК, який не ввімкнув бодікамеру під час роботи
Сьогодні, 13:08
Росія провалила будівництво танкерів для Північного морського шляху
Сьогодні, 12:30
Медіа
відео
1/8