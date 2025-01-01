Віддав життя за рідну землю Герой з Волині Олександр Пальшин

Віддав життя за рідну землю Герой з Волині Олександр Пальшин
Ще одна непоправна втрата для Оваднівської громади. В бою за цілісність та незалежність України загинув житель села Овадне — Пальшин Олександр Володимирович, 19 червня 1977 року народження.

"10 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Приліпка Чугуївського району Харківської області, захищаючи Україну.

Добрий, щирий, відповідальний і працьовитий — таким його знали всі, хто поруч жив і працював. Олександр Володимирович віддав своє життя за свободу та спокій рідної землі.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким полеглого Героя", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про дату та час поховання буде повідомлено додатково.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна, Волинь, загиблий
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські синоптики прогнозують заморозки у найближчі дві доби
Сьогодні, 14:44
США зможуть передати Україні лише 20-50 ракет Tomahawk, – Financial Times
Сьогодні, 14:10
Віддав життя за рідну землю Герой з Волині Олександр Пальшин
Сьогодні, 13:35
У Луцьку оштрафували військового ТЦК, який не ввімкнув бодікамеру під час роботи
Сьогодні, 13:08
Росія провалила будівництво танкерів для Північного морського шляху
Сьогодні, 12:30
Медіа
відео
1/8