Віддав життя за рідну землю Герой з Волині Олександр Пальшин
Сьогодні, 13:35
Ще одна непоправна втрата для Оваднівської громади. В бою за цілісність та незалежність України загинув житель села Овадне — Пальшин Олександр Володимирович, 19 червня 1977 року народження.
"10 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Приліпка Чугуївського району Харківської області, захищаючи Україну.
Добрий, щирий, відповідальний і працьовитий — таким його знали всі, хто поруч жив і працював. Олександр Володимирович віддав своє життя за свободу та спокій рідної землі.
Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким полеглого Героя", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про дату та час поховання буде повідомлено додатково.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
