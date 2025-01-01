Віддав життя за рідну землю Герой з Волині Олександр Пальшин

Пальшин Олександр Володимирович, 19 червня 1977 року народження.



"10 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Приліпка Чугуївського району Харківської області, захищаючи Україну.



Добрий, щирий, відповідальний і працьовитий — таким його знали всі, хто поруч жив і працював. Олександр Володимирович віддав своє життя за свободу та спокій рідної землі.



Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким полеглого Героя", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про дату та час поховання буде повідомлено додатково.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



