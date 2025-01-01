Росія провалила будівництво танкерів для Північного морського шляху
Сьогодні, 12:30
Росія зірвала терміни будівництва танкерів для Північного морського шляху, тож дефіцит суден став критичним.
Про це повідомляє Reuters.
Міністерство транспорту росії змушене відкласти на два роки запровадження обмежень, які вимагали, щоб транспортування нафти, газу та вугілля Північним морським шляхом здійснювалося виключно суднами російського виробництва.
Згідно з початковим планом, норма мала набути чинності з 1 березня 2026 року, однак через провал у суднобудуванні Мінтранс рф пропонує перенести термін до березня 2028 року.
Російські верфі не змогли вчасно побудувати необхідну кількість суден через нестачу технологій, санкційні обмеження на імпорт обладнання та відтік іноземних партнерів. Це ставить під сумнів можливість кремля реалізувати амбіційні плани з освоєння Арктики та перетворення Північного морського шляху на альтернативу Суецькому каналу.
Затримки у виробництві можуть призвести до зниження обсягів експорту енергоносіїв і втрати контролю над стратегічним маршрутом, на який москва покладала великі надії в умовах західних санкцій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Reuters.
Міністерство транспорту росії змушене відкласти на два роки запровадження обмежень, які вимагали, щоб транспортування нафти, газу та вугілля Північним морським шляхом здійснювалося виключно суднами російського виробництва.
Згідно з початковим планом, норма мала набути чинності з 1 березня 2026 року, однак через провал у суднобудуванні Мінтранс рф пропонує перенести термін до березня 2028 року.
Російські верфі не змогли вчасно побудувати необхідну кількість суден через нестачу технологій, санкційні обмеження на імпорт обладнання та відтік іноземних партнерів. Це ставить під сумнів можливість кремля реалізувати амбіційні плани з освоєння Арктики та перетворення Північного морського шляху на альтернативу Суецькому каналу.
Затримки у виробництві можуть призвести до зниження обсягів експорту енергоносіїв і втрати контролю над стратегічним маршрутом, на який москва покладала великі надії в умовах західних санкцій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Росія провалила будівництво танкерів для Північного морського шляху
Сьогодні, 12:30
У Луцьку нічний бешкетник намагався відкупитися від патрульних
Сьогодні, 12:02
Відтепер оператори блокуватимуть спам-номери: інструкція
Сьогодні, 11:30
На Донеччині обірвалося життя Героя Романа Ткачука із Волині
Сьогодні, 11:04