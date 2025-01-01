Росія провалила будівництво танкерів для Північного морського шляху





Про це повідомляє



Міністерство транспорту росії змушене відкласти на два роки запровадження обмежень, які вимагали, щоб транспортування нафти, газу та вугілля Північним морським шляхом здійснювалося виключно суднами російського виробництва.



Згідно з початковим планом, норма мала набути чинності з 1 березня 2026 року, однак через провал у суднобудуванні Мінтранс рф пропонує перенести термін до березня 2028 року.



Російські верфі не змогли вчасно побудувати необхідну кількість суден через нестачу технологій, санкційні обмеження на імпорт обладнання та відтік іноземних партнерів. Це ставить під сумнів можливість кремля реалізувати амбіційні плани з освоєння Арктики та перетворення Північного морського шляху на альтернативу Суецькому каналу.



Затримки у виробництві можуть призвести до зниження обсягів експорту енергоносіїв і втрати контролю над стратегічним маршрутом, на який москва покладала великі надії в умовах західних санкцій.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія зірвала терміни будівництва танкерів для Північного морського шляху, тож дефіцит суден став критичним.Про це повідомляє Reuters Міністерство транспорту росії змушене відкласти на два роки запровадження обмежень, які вимагали, щоб, газу та вугілля Північним морським шляхом здійснювалося виключно суднами російського виробництва.Згідно з початковим планом, норма мала набути чинності з 1 березня 2026 року, однак через провал у суднобудуванні Мінтранс рф пропонує перенести термін до березня 2028 року.Російські верфі не змогли вчасно побудувати необхідну кількість суден через нестачу технологій, санкційні обмеження на імпорт обладнання та відтік іноземних партнерів. Це ставить під сумнів можливість кремля реалізувати амбіційні плани з освоєння Арктики та перетворення Північного морського шляху на альтернативу Суецькому каналу.Затримки у виробництві можуть призвести до зниження обсягів експорту енергоносіїв і втрати контролю над стратегічним маршрутом, на який москва покладала великі надії в умовах західних санкцій.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію