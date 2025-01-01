Відтепер оператори блокуватимуть спам-номери: інструкція
Сьогодні, 11:30
Українці більше не отримуватимуть спам-дзвінків, адже можуть заблокувати навʼязливі номери.
Про це у телеграмі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Нещодавно уряд ухвалив постанову, яка дозволяє операторам блокувати спам-номери. Відповідні Правила набули чинності 2 жовтня — і вже заблоковано тисячі спам-номерів.
Спам-дзвінки — це дзвінки рекламного характеру, коли компанія телефонує без попередньої згоди користувача та рекламує товар або послугу. Тепер кожен українець може звернутися до свого оператора й допомогти заблокувати номер, з якого здійснювали дзвінок:
• Vodafone — у застосунку чи за номером: 111 або 0 800 400 111 в Україні, +38 050 400 111 у роумінгу
• Kyivstar — у застосунку чи за номером: 466 або 0 800 300 466 в Україні, *105*466# у роумінгу
• lifecell — у застосунку чи за номером: 5433 або 0 800 20 5433 в Україні, +38 063 5433 111 у роумінгу
Також можна поскаржитися на гарячу лінію Уряду (1545) або залишити заявку на сайті НКЕК.
