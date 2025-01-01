У Луцьку нічний бешкетник намагався відкупитися від патрульних

Вночі у Луцьку патрульні виявили чоловіка, який порушував тишу у дворі житлового будинку. На зауваження інспекторів 41-річний громадянин не реагував і продовжував поводитися голосно.

Про це у телеграмі повідомляє патрульна поліція Волині.

Під час розгляду справи він спробував вирішити питання не зовсім законним способом — запропонував поліцейським гроші. Попри попередження про кримінальну відповідальність, чоловік не зупинився, а навіть кинув купюри в службове авто.

Патрульні оформили адміністративні матеріали та викликали слідчо-оперативну групу.

Наразі відомо, що по цій події внесені відомості до ЄРДР за ч.1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка, або надання неправомірної вигоди) ККУ.

Згідно зі ст. 369 ККУ, пропозиція або надання неправомірної вигоди карається штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Теги: патрульні, Луцьк
