У Луцьку оштрафували військового ТЦК, який не ввімкнув бодікамеру під час роботи





Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у жовтні 2025 року, випадок трапився 9 вересня у Луцьку. Молодший сержант Богдан М. спільно з іншими військовими здійснювали заходи оповіщення. На вул. Набережній вони зупинили чоловіка для перевірки документів, який спробував втекти від працівників ТЦК, але його помістили у службове авто.



Після затримання чоловіка група людей намагалась перешкодити військовим ТЦК та заблокувала їхнє авто. Люди пошкодили праве бокове скло, передній та задній бампер автомобіля та спустили чотири колеса.



Молодший сержант, якому видали відеореєстратор (бодікамеру), не вмикав його під час оповіщення, хоча повинен був це зробити. Раніше міністр оборони повідомляв, що співробітники ТЦК та СП з 1 вересня будуть зобов’язані фіксувати на відео перевірки документів та вручення повісток. У разі не дотримання цих вимог, до працівників ТЦК застосовуватимуть дисциплінарні стягнення.



У суді працівник ТЦК розповів, що не встиг увімкнути відеореєстратор, бо допомагав «колегам у відбитті нападу групи осіб на службовий автомобіль». 9 вересня у Луцьку група людей справді перешкоджала працівникам ТЦК. ZAXID.NET повідомляв, що поліція встановила двох порушників, які причетні до пошкодження автомобіля ТЦК.



Цю справу розглянув суддя Роман Кихтюк, який дослідив усі матеріали та аргументи.



«Дослідивши зібрані та досліджені в судовому засіданні докази, суд приходить до висновку, що Богдан М. вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 172-15 КУпАП, оскільки суду не представлено беззаперечних доказів стосовно перешкод для використання нагрудної відеокамери перед здійсненням заходів для оповіщення», – вказано у постанові суду.



Суддя визнав працівника ТЦК винним у адміністративному правопорушенні, призначивши покарання – 17 тис. грн штрафу. Постанову суду ще можна оскаржити.

