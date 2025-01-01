На Донеччині обірвалося життя Героя Романа Ткачука із Волині
Сьогодні, 11:04
Під час виконання бойового завдання у Краматорському районі на Донеччині загинув волинянин Роман Ткачук.
Про це у фейсбуці повідомила Оваднівська сільрада.
«З глибоким болем сповіщаємо, що під час виконання бойового завдання, захищаючи незалежність і територіальну цілісність України, загинув наш земляк — Ткачук Роман Миколайович, 9 червня 1997 року народження, житель села Крать», - повідомили у сільраді.
Роман віддано служив у лавах Збройних Сил України, був справжнім воїном, який до останнього подиху стояв за свободу своєї держави, за мир і безпеку кожного з нас.
Його життя обірвалося 6 жовтня 2025 року в районі населеного пункту Новопавлівка Краматорського району Донецької області під час виконання бойового завдання.
«Вічна пам’ять і шана Герою! Щирі співчуття родині, близьким, друзям і всім, хто знав Романа», - зазначили у сільраді.
Про дату та час поховання Героя буде повідомлено додатково.
