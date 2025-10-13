Експорт Китаю до росії обвалився до мінімуму за сім місяців

Торговельний спад між двома країнами триває вже шостий місяць поспіль.



Про це інформує



Загалом за дев’ять місяців 2025 року китайський експорт до росії зменшився на 10,6%, що свідчить про охолодження економічних зв’язків попри спроби москви компенсувати втрату західних ринків.



Натомість імпорт Китаю з росії у вересні незначно зріс — лише на 3,8% після різкого падіння на 17,8% у серпні. Однак цей приріст не здатен компенсувати загальне зниження обсягів торгівлі: у січні–вересні сукупний товарообіг між країнами скоротився на 8,6%, до 1,17 трлн юанів.



Падіння експорту з Китаю відбувається на тлі економічної нестабільності в самій росії, валютних коливань і зростання ризиків для китайських компаній, які дедалі обережніше працюють із російським ринком через побоювання вторинних санкцій.



Попри офіційні заяви кремля про «поглиблення стратегічного партнерства», дані свідчать про протилежне: торгівля з головним економічним союзником Кремля поступово скорочується, що лише посилює ізоляцію російської економіки.

