Китай згортає постачання високоточного обладнання до росії

Китайська влада суттєво обмежила експорт високотехнологічних верстатів, фактично заблокувавши для російських підприємств можливість отримувати обладнання з точністю 3–4 мікрони.

Про це пише Reuters.

Тепер для придбання таких верстатів потрібна спеціальна експортна ліцензія.

Рішення Пекіна означає посилення технологічної ізоляції росії. Для російської промисловості, що й без того потерпає від санкцій і дефіциту комплектуючих, це створює серйозні ризики.

Підприємства, які спиралися на китайські технології у виробництві високоточного обладнання, опинилися під загрозою зупинки.

