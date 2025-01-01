Китай згортає постачання високоточного обладнання до росії
Сьогодні, 12:24
Китайська влада суттєво обмежила експорт високотехнологічних верстатів, фактично заблокувавши для російських підприємств можливість отримувати обладнання з точністю 3–4 мікрони.
Про це пише Reuters.
Тепер для придбання таких верстатів потрібна спеціальна експортна ліцензія.
Рішення Пекіна означає посилення технологічної ізоляції росії. Для російської промисловості, що й без того потерпає від санкцій і дефіциту комплектуючих, це створює серйозні ризики.
Підприємства, які спиралися на китайські технології у виробництві високоточного обладнання, опинилися під загрозою зупинки.
