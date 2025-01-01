На Волині зниклого дідуся знайшли завдяки дрону з тепловізором

У Камінь-Каширському районі на Волині спільними зусиллямипенсіонера.Про це у телеграмі повідомило ГУНП Волині.Понад добу тривали пошуки зниклого безвісти громадянина на Камінь-Каширщині. На щастя, чоловіка знайшли цілим і неушкодженим.На відео – останні миті перед виявленням чоловіка: поліцейські залучили до пошуків квадрокоптер з тепловізором, таким чином, керували технікою і спрямовували колег в напрямку до знайденого.Загалом, на пошуки залучили слідчо-оперативні групи поліції, карний розшук, наряди групи реагування патрульної поліції Камінь-Каширського РВП, кінолога зі службовою собакою, працівників ДСНС, лісової охорони, місцевої ДФТГ, небайдужих мешканців.78-річний дідусь вирішив поїхати по гриби, однак довго не повертався. 3 жовтня, близько 12 години, до поліції надійшло повідомлення про його зникнення. Ближче до вечора у лісі виявили гужову підводу, на якій пересувався зниклий, та чоловіка поруч не було, тож обстеження території тривало цілу ніч і наступний день.4 жовтня, увечері, чоловіка нарешті знайшли: змерзлим, голодним, але живим.Його передали рідним.Цей випадок вкотре засвідчив: поліція – поруч з людьми і завжди там, де потрібна. Людське життя врятовано – це найкращий результат.