109-й день народження зустріла волинянка Катерина Коць

Свою 109-ту річницю від Дня народження зустріла довгожителька села Чарторийськ – Катерина Карпівна Коць, залишаючи за плечима більше століття спогадів, історій та безцінного життєвого досвіду.Про це повідомили у Маневицькій громаді.Життєвий шлях іменинниці був непростим, сповненим викликів та випробувань. Та попри все Катерина Карпівна зуміла зберегти душевне тепло, мудрість і любов до своїх рідних. Разом із чоловіком вона виховала трьох чудових доньок, а нині її велика родина – це справжня спадщина для наступних поколінь: 9 онуків, 11 правнуків і 10 праправнуків.З нагоди цього визначного ювілею директор Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Маневицької селищної ради Григорій Бас та діловод села Чарторийськзавітали до Катерини Карпівни, щоб особисто привітати її зі святом. У своєму теплій промові вони побажали ювілярці міцного здоров’я, родинного тепла та рясних Божих благословінь.