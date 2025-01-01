109-й день народження зустріла волинянка Катерина Коць
Сьогодні, 11:10
Свою 109-ту річницю від Дня народження зустріла довгожителька села Чарторийськ – Катерина Карпівна Коць, залишаючи за плечима більше століття спогадів, історій та безцінного життєвого досвіду.
Про це повідомили у Маневицькій громаді.
Життєвий шлях іменинниці був непростим, сповненим викликів та випробувань. Та попри все Катерина Карпівна зуміла зберегти душевне тепло, мудрість і любов до своїх рідних. Разом із чоловіком вона виховала трьох чудових доньок, а нині її велика родина – це справжня спадщина для наступних поколінь: 9 онуків, 11 правнуків і 10 праправнуків.
З нагоди цього визначного ювілею директор Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Маневицької селищної ради Григорій Бас та діловод села Чарторийськ Надія Сахнюк завітали до Катерини Карпівни, щоб особисто привітати її зі святом. У своєму теплій промові вони побажали ювілярці міцного здоров’я, родинного тепла та рясних Божих благословінь.
