Втрати російських НПЗ стають критичними, - The Economist
Майже половина російських нафтопереробних заводів зазнала ударів, втрати галузі стають критичними.

Про це пише The Economist.

Україна продовжує системно завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі росії, і темпи цих атак зростають. Майже половина російських нафтопереробних заводів (НПЗ) уже постраждала від ударів безпілотників і ракет. Приблизно 40% потужностей галузі були виведені з ладу, а одночасне скорочення виробництва досягло близько 20%.

За даними Argus Media, українські сили вразили 16 із 38 НПЗ на території рф.

Хоча відновлення можливе, повторні атаки роблять пошкодження довготривалими. Деякі заводи зазнавали ударів кілька разів.

Особливо серйозною проблемою є знищення крекингових установок, які переробляють сиру нафту на бензин, дизель і авіапальне. Через санкції росії вкрай складно замінити ці дорогі компоненти.

Масштаби території рф, розосередженість об’єктів і виснаження протиповітряної оборони після понад трьох років війни роблять російську енергетичну інфраструктуру дедалі вразливішою.

