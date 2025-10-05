Втрати російських НПЗ стають критичними, - The Economist
Сьогодні, 10:39
Майже половина російських нафтопереробних заводів зазнала ударів, втрати галузі стають критичними.
Про це пише The Economist.
Україна продовжує системно завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі росії, і темпи цих атак зростають. Майже половина російських нафтопереробних заводів (НПЗ) уже постраждала від ударів безпілотників і ракет. Приблизно 40% потужностей галузі були виведені з ладу, а одночасне скорочення виробництва досягло близько 20%.
За даними Argus Media, українські сили вразили 16 із 38 НПЗ на території рф.
Хоча відновлення можливе, повторні атаки роблять пошкодження довготривалими. Деякі заводи зазнавали ударів кілька разів.
Особливо серйозною проблемою є знищення крекингових установок, які переробляють сиру нафту на бензин, дизель і авіапальне. Через санкції росії вкрай складно замінити ці дорогі компоненти.
Масштаби території рф, розосередженість об’єктів і виснаження протиповітряної оборони після понад трьох років війни роблять російську енергетичну інфраструктуру дедалі вразливішою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише The Economist.
Україна продовжує системно завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі росії, і темпи цих атак зростають. Майже половина російських нафтопереробних заводів (НПЗ) уже постраждала від ударів безпілотників і ракет. Приблизно 40% потужностей галузі були виведені з ладу, а одночасне скорочення виробництва досягло близько 20%.
За даними Argus Media, українські сили вразили 16 із 38 НПЗ на території рф.
Хоча відновлення можливе, повторні атаки роблять пошкодження довготривалими. Деякі заводи зазнавали ударів кілька разів.
Особливо серйозною проблемою є знищення крекингових установок, які переробляють сиру нафту на бензин, дизель і авіапальне. Через санкції росії вкрай складно замінити ці дорогі компоненти.
Масштаби території рф, розосередженість об’єктів і виснаження протиповітряної оборони після понад трьох років війни роблять російську енергетичну інфраструктуру дедалі вразливішою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
109-й день народження зустріла волинянка Катерина Коць
Сьогодні, 11:10
Втрати російських НПЗ стають критичними, - The Economist
Сьогодні, 10:39